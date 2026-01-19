Slušaj vest

Miroslav Mika Aleksić biće sahranjen u sredu 13. 30 časova na Centralnom groblju u Beogradu.

Da podsetimo, učitelj glume kome se sudilo za krivična dela silovanja i nedozvoljene polne radnje, koje je počinio nad sedam devojaka, koje su pohađale njegovu školu glume, preminuo je juče u svom porodičnom domu posle duže bolesti.

Aleksića je pre tačno pet godina najpre optužila glumica Milena Radulović, a potom i njena koleginica Iva Ilinčić za zlostavljanje koje odvijalo dok su pohađale dramski studio koji je Aleksić držao u centru grada. Prijavi se pridružilo još pet devojaka, a neke od njih bile su maloletne.

Aleksić Foto: Dado Djilas

U novembru prošle godine doneta je odluka da se suđenje odloži na neodređeno jer se Aleksić u tom momentu već 10 meseci nije pojavio u sudnici, pravdajući to lošim zdravstvenim stanjem. Milena Radulović tada se oglasila i rekla da nije iznenađena ovakvim razvojem situacije i da je već komentarisala da se ovaj sudski postupak neće završiti.

- To što smo prošli je strašno, to je za horor film. Ne bih volela da se ponavlja proces. Svedočila sam tri puta po 3,5 sata. Mislim da bi bilo apsurdno ponovo se vraćati u to, jer zamislite da 3,5 sata svedočite, pa to ne rade ni najveći kriminalci - rekla je za Blic tv Radulović.

Milena Radulović Foto: ATA images

Aleksić je inače ranije tokom iznošenja odbrane sve vreme negirao navode optužnice i ni jednog momenta nije pokazao ni trunku kajanja.

- Ovo je projekat! Milena Radulović je prijavila slučaj tako što je uz prijavu dobrovoljno dala dva dokaza, tačnije izveštaja psihologa i psihijatra i tužilaštvo je to uzelo u obzir. Isti početak iskaza imaju svih sedam devojaka i sve su ćutale do prijave. Neverovatno - rekao je Aleksić u sudnici ranije u kojoj je poslednji put prisustvovao krajem decembra prošle godine.