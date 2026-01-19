Slušaj vest

Milica Asanović (25) iz merošinskog sela Balajnac, čije je telo posle sedmodnevne potrage pronađeno 16. januara uz ogradu auto - puta Niš - Leskovac, preminula je prirodnom smrću.

Miličino telo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva preuzeo je niški Zavod za sudsku medicinu kako bi se ustanovio precizan uzrok smrti, s obzirom na to da prilikom uviđaja nisu uočene spoljne povrede koje bi ukazivale da je devojka žrtva krivičnog dela. Obdukcija je urađena po hitnom postupku, utvrđeno je da ništa ne ukazuje da je njena smrt nastupila nasilnim putem, prenosi Nova.

Asanovićeva Foto: Društvene Mreže

- Na telu devojke nema nikakvih povreda koje bi se mogle povezati sa nastupanjem smrtnog ishoda. Sve ukazuje da je preminula usled iscrpljenosti i hladnoće. Takođe, prema stanju tela može se zaključiti da je smrt nastupila ubrzo posle prijave njenog nestanka - navode naši izvori upoznati sa ovim slučajem.

Na ovaj način isključene su sumnje da je Milica žrtva krivičnog dela. Njena porodica i ljudi koji su bili uključeni u potragu izrazili su sumnju da je ona mogla da prepešaći sedam kilometara do mesta gde je izdahnula, s obzirom na vremenske prilike te okolnost da je bila slabog zdravlja zbog zaostalog razvoja kao i slabovidosti. Međutim, istraga nije potvrdila ove sumnje a kamere koje su registrovale devojčino kretanje nakon nestanka, potvrdile su da se ona kretala u pravcu područja gde će posle sedam dana biti pronađeno njeno telo.

1/5 Vidi galeriju Put kojim je Milica Asanović prošla Foto: M. Smiljković, Kurir/M.S.

Milica je živela u veoma teškim uslovima sa roditeljima i četvoro braće i sestara u trošnoj kući bez elementarnog komfora. Izdržavali su se od povremenih poslova koje je obavljao njen otac, a po tvrdnjama rodbine Milica nije imala ni ličnu kartu što bi joj omogućilo da ostvari pravo na socijalna davanja.

Na dan nestanka je sa ocem i bratom posetila komšiju Slavoljuba Todorovića koji ih je godinama pomagao saosećajući sa njihovim mukama. Otac i brat su otišli ranije, dok je Milica ostala kod Slavoljuba na ručku pa je policija njega prvog ispitala a telefon mu je oduzet radi veštačenja. Međutim, ustanovljeno je da je Slavoljub govorio istinu kada je kazao da je ispratio do kapije, te da je od tada nije video. Tokom opsežne potrage u kojoj je učestvovalo stotinak policajaca, lovci i meštani pretrqženo je selo i okolina u radijusu od nekoliko kilometara bez rezultata. Nko nije pretpostavljao da je devojka mogla da ode čak sedam kilometara od Balajinca, što je bio razlog da bude pronađema tek nedelju dana nakon nestanka.

Todorović je sa tugom primio vest o tragičnom ishodu potrage u kojoj je i sam učestvovao.

Komšija Slavoljub Foto: Marko Smiljković

- Najteže mi je što sam ja iz moje kuće izašla pre nego što se izgubila, to mi ne daje mira, čitavu noć nisam spavao. Nemam objašnjenje kako je dospela tamo gde je nađena mrtva, niti zašto je umesto da ode kući, skrenula ka selu Batušinac a onda se izgubila. Ona je stalno dolazila kod mene, živimo u blizini, i uvek je bez problema odlazila kući. Možda je zaslepio sneg jer je bila slabovida pa je umesto da skrene desno ka kući, otišla u suprotnom pravcu. Tačno je da je ona imala zdravstvene probleme jer je zaostala u razvoju, te da je veoma loše videla. Nigde nije išla sama osim do moje kuće, tu do reke da skupi drva i do obližnje prodavnice. Dok joj je majka bila boljeg zdravlja odlazile su u selo Malošište, ali Milica nikada ne bi sama krenula tako daleko. Nije imala drugarice izan sela da bi recimo to bio razlog što je otišla ka Batušincu - kazao je ovaj čovek.

Milica će biti sahranjena danas u 13 sati na groblju u Balajncu.