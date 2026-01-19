ADVOKAT ŽRTAVA OTKRIO ŠTA ZA SUDSKI POSTUPAK ZNAČI SMRT MIKE ALEKSIĆA! Slučaj nikada neće dobiti epilog, oštećenima ostaje gorak ukus jer nisu dočekale presudu!
Advokat Denis Bećirić, jedan od pravnih zastupnika glumice Milene Radulović i još nekih devojka, koje su zajedno prijavile Miroslava Miku Aleksića za silovanje i seksualno zlostavljanje za Kurir objasnio je šta znači za postupak smrt okrivljenog.
Ročišta se odlagala
- Pročitao sam sinoć vest da je Miroslav Aleksić preminuo, ali me ona nije iznenadila s obzirom da sam preko njegovog advokata bio upućen u njegovo loše zdravstveno stanje. Upravo zbog toga neko vreme su se i poslednja ročišta odlagala - rekao nam je advokat i objasnio ukratko šta to sada zapravo znači u sudskom postupku nakon što dođe do smrti okrivljenog.
- Sudski postupak se sada prekida zbog smrti okrivljenog i ovaj slučaj zvanično nikad neće dobiti sudski epilog. Devojkama koje su bile oštećene u predmetu ostaje sigurno gorak ukus s obzirom da nisu zvanično doživele presudu okrivljenom. Ali, one su svakako ispričale svoju priču i one znaju da je to istina što su svedočile do sada.
Pa da podsetimo, Miroslav Mika Aleksić preminuo je juče 18. januara nakon bolesti, a njemu se pred Višim sudom u Beogradu sudilo zbog krivičnih dela silovanje i nedozvoljene polne radnje nad sedam polaznica njegovog glumačkog sudija "Stvar srca", od kojih su neke bile i maloletne. Perspektivna glumica Milena Radulović prva je istupila pre pet godina i otkrila uznemirujuće i potresne detalje onoga što je doživela pohađajući školu. Nakon nje, isto je uradila i njena mlada koleginica Iva Ilinčić posle koje su istupile i ostale oštećene učenice studija glume.
Aleksić je odlukom suda bio u pritvoru Centralnog zatvora u Bačvanskoj ulici u Beogradu sve do 10. septembra 2021. godine nakon čega je prebačen u kućni pritvor sa nanogicom. Suđenje okrivljenom reditelju počelo je 2. oktobra 2021. godine i nije završeno s obzirom da se odlagalo poslednjih godinu i jače zbog njegovog zdravstvenog stanja. Okrivljeni Aleksić tokom svedočenja oštećenih devojka znao je da zaprepasti sve u sudnici svojim ponašanjem - podrugljivo i neprimereno im se obraćao uz opaske kako su sve namestile i izmislile, a detaljnije o tome možete pročitati u linku iznad.