Slušaj vest

Advokat Denis Bećirić, jedan od pravnih zastupnika glumice Milene Radulović i još nekih devojka, koje su zajedno prijavile Miroslava Miku Aleksića za silovanje i seksualno zlostavljanje za Kurir objasnio je šta znači za postupak smrt okrivljenog.

Ročišta se odlagala

- Pročitao sam sinoć vest da je Miroslav Aleksić preminuo, ali me ona nije iznenadila s obzirom da sam preko njegovog advokata bio upućen u njegovo loše zdravstveno stanje. Upravo zbog toga neko vreme su se i poslednja ročišta odlagala - rekao nam je advokat i objasnio ukratko šta to sada zapravo znači u sudskom postupku nakon što dođe do smrti okrivljenog.

Advokat Bećirović glumica Radulović i advokat Tintor Foto: Ana Paunković

- Sudski postupak se sada prekida zbog smrti okrivljenog i ovaj slučaj zvanično nikad neće dobiti sudski epilog. Devojkama koje su bile oštećene u predmetu ostaje sigurno gorak ukus s obzirom da nisu zvanično doživele presudu okrivljenom. Ali, one su svakako ispričale svoju priču i one znaju da je to istina što su svedočile do sada.

Pa da podsetimo, Miroslav Mika Aleksić preminuo je juče 18. januara nakon bolesti, a njemu se pred Višim sudom u Beogradu sudilo zbog krivičnih dela silovanje i nedozvoljene polne radnje nad sedam polaznica njegovog glumačkog sudija "Stvar srca", od kojih su neke bile i maloletne. Perspektivna glumica Milena Radulović prva je istupila pre pet godina i otkrila uznemirujuće i potresne detalje onoga što je doživela pohađajući školu. Nakon nje, isto je uradila i njena mlada koleginica Iva Ilinčić posle koje su istupile i ostale oštećene učenice studija glume.

1/10 Vidi galeriju Suđenje Miroslavu Miki Aleksiću Foto: ATAIMAGES, Stefan Stojanović/ Mondo