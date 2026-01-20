Slušaj vest

U Somboru je otkriven ozbiljan slučaj kršenja propisa o bezbednosti hrane, čak 400 kilograma svinjskog mesa bez deklaracije i dokaza o poreklu povučeno je iz prodaje i proglašeno nebezbednim. Vanredni inspekcijski nadzor pokrenut je po prijavi potrošača, a ubrzo se ispostavilo da je reč o mnogo većem problemu.

Policija je u neregistrovanom objektu pronašla skoro osam tona nelegalnog mesa i mesnih prerađevina, a vlasnik je uhapšen. Meso je uklonjeno sa tržišta i poslato na neškodljivo uništenje, ali ostaje ključno pitanje: da li građani mogu da budu sigurni u ono što kupuju i jedu?

O ovoj temi govorile su u Redakciji na Kurir televiziji dr Svetlana Stanišić, profesor fizičke hemije i stručnjak za ishranu i Ljiljana Ivanjac, načelnica Odeljenja veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede koja je pratila ovaj slučaj:

- Reagujući na primedbe potrošača, veterinarska inspekcija je odmah izašla na lice mesta, potrošači su ukazivali na nepravilnosti u mesari. U toku vanrednog inspekcijskog nadzora uočili smo 400 kg mesa, gde je zatečena hrana životinjskog porekla, mahom svinjskog mesa. Osnovni razlog proglašavanja ove hrane nebezbednom je da za istu nije postojala propisana veterinarska dokumentacija, deklaracija, dokaz o poreklu hrane. Sve ovo je uslovilo da veterinarska inspekcija proglasi hranu nebezbednom i da konačna odluka bude da se sa ovom hranom postupi na način da će se poslati na neškodljivo uništenje - kaže Ivanjac.

Pronađeno 7,9 tona mesa

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

- U okviru koplemtne akcije koju već godinu dana sprovodimo, cilj nam je da se spreči siva ekonomija a pogotovo kada je u pitanju obavljanje ovakvih poslova u proizvodnji hrane. Mi smo u nizu naših akcija uspešno obustavili proizvodnju koja nije registrovana i koja se obavljala mimo Ministarstva Republike Srbije. Nakon nadzora je nastavljen rad na ovom slučaju, uključena je policija. Kod tog gospodina smo uočili 7,9 tona mesa, prerada od mesa a mesto je neregistrovano.

Ivanjac kaže da je zasigurno jedan deo potrošača bio u dodiru sa mesom iz ove mesare.

Bakterije u mesu

Stanišić tvrdi da meso može da bude kontaminirano bakterijski, te da može da ugrozi osetljivu populaciju kao što su deca i trudnice:

- Može i da sadrži parazit, što bi predstavljalo ozbiljan zdravstveni rizik. Finansijska prevara bi mogla da bude u pitanju. Može da se radi o tome da je gospodin uštedeo na veterinarskom pregledu, a moguće je i da je mesu istekao rok trajanja. Meso da bi ostalo dugo upotrebljivo, mora da se čuva - kaže Stanišić i dodaje:

- A uglavnom se to čuvanje postiže konzervansom i dodavanjem soli. To su nitriti i fosfati koje možemo da nađemo na deklaraciji kao E-250-252 to su nitriti a E-40-45R2 su fosfati. Fosfati služe da vežu vodu, a nitriti da obezbede lepu boju mesu. Inače bi bez konzervanasa, meso bilo roze sivkasto, a ovako ima crvenu boju.

Dodaje i da se u našim crevima konzervansi formiraju nitro zemine koji su kancerogeni, te da je zbog toga u porastu rak debelog creva.

- Danas suhomesnati proizvodi nisu dobar izbor kada je u pitanju zdravlje, što ne znači da povremeno ne možemo da ih unesemo. Ali, kada ih unesemo sa vitaminom C, može rizik da se smanji.

