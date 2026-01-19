Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić hitno je sa saradnicima iz ministarstva, kao i sa predsednikom Višeg suda u Beogradu Draganom Miloševićem, kao i zamenikom predsednika tog suda i predsednikom Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Svetlanom Aleksić obišao zgradu Višeg suda u Beogradu u Ustaničkoj u kojoj je jutros na poslednjem spratu izbio požar, a u kojoj je i sedište Javnog tužilštva za organizovani kriminal.

Ministar pravde se, kako je saopšteno, na licu mesta upoznao sa situacijom na terenu, kao i sa merama koje su nadležne službe preduzele odmah po izbijanju incidenta.
Požar je, podsetimo, brzom intervencijom vatrogasno-spasilačkih jedinica lokalizovan i ugašen.

Ministar Vujić, sudija Aleksić i delegacija

U požaru niko nije povređen, niti je ugrožena bezbednost zaposlenih i lica koja se nalaze u pritvorskoj jedinici u istoj zgradi, dodaje se u saopštenju Ministarstva pravde.

Ministarstvo pravde je već preduzelo mere u cilju obezbeđivanja sredstava za saniranje nastale materijalne štete na kancelarijama koje koriste sudije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal i javni tužioci Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, te zaposleni u računovodstvu, navodi se.
Tim povodom ministar Vujić je izjavio da je najvažnije da nema povređenih i da nije došlo do ugrožavanja ljudi.

Ministar Vujić obišao je prostorije tužilaštva u kojima je buknula vatra

- Nadležne službe su reagovale pravovremeno i profesionalno. Naložio sam da se sprovede hitan tehnički pregled objekta i da se preduzmu sve neophodne mere radi nesmetanog i bezbednog funkcionisanja suda i tužilaštva koji se nalaze u ovoj zgradi - naveo je ministar Vujić.

Ministarstvo pravde će, kako se navodi u saopštenju, u saradnji sa nadležnim institucijama, nastaviti da prati situaciju i o svim relevantnim činjenicama blagovremeno obaveštavati javnost.

Podsetimo, kako je Kurir objavio, Više javno tužilaštvo u Beogradu preuzelo je istragu o izbijanju požara, tokom koje bi trebalo da bude utvrđen i uzrok.

