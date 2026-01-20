Slušaj vest

U srpskoj javnosti u razmaku od samo godinu i po dana odjeknule su stravične priče kada su na desetine mladih devojaka i devojčica ispričale kroz šta su godinama prolazile od strane muškaraca koji su trebali da predstavljaju autoritet i uzor. Naime, Miroslav Mika Aleksić, reditelj i učitelj glume, kao i Miloš Đukić, istruktor jahanja, optuženi su za silovanja i seksualna zlostavljanja polaznica škola, međutim, i jedan i drugi slučaj nisu dočekali sudski epilog!

Okrivljeni Mika Aleksić, podsetimo, preminuo je juče 18. januara nakon bolesti, a njemu se pred Višim sudom u Beogradu sudilo zbog krivičnih dela silovanje i nedozvoljene polne radnje nad sedam polaznica njegovog glumačkog sudija "Stvar srca", od kojih su neke bile i maloletne.

Mika Aleksić Foto: Nenad Kostić

S druge strane, okrivljeni Miloš Đukić je preminuo 17. jula 2024. u pritvorskoj jedinici gde se nalazio zbog optužbi za više krivičnih dela silovanja i polnog uznemiravanja sedam polaznica škole jahanja u kojoj je bio trener.

Postupci obustavljeni zbog smrti Advokat Jugoslav Tintor ranije je nakon smrti instruktora jahanja, koji je okrivljen za ista krivična dela kao i Aleksić, objasnio da se smrću okrivljenog postupak obustavlja. - Kad okrivljeni umre u krivičnom postupku, postupak se obustavlja tako što se donese rešenje o obustavi. Nije bitno da li je pretmet u tom trenutku u fazi istrage ili je već počeo glavni pretres. Predmet ide ad akta i postupak se vodi kao okončan na drugi način, smrću okrivljenog. Nakon smrti, čeka se samo to rešenje - objasnio je tada advokat.

Pridobijali poverenje devojčica

Slučaj Mike Aleksića i Miloša Đukića vezuje isto.

- Po istom receptu, pridobijali su poverenje devojčica koje su volele glumu i životinje. Postepeno su stvarali autoritet, devojčice su ih poštovale jer oni su bili uspešni u svom poslu i "obožavani, iako su u okruženju bili na lošem glasu, kao bahati, nadmeni, neretko i bezobrazni prema deci, niko nije ni posumnjao da mogu da odu toliko daleko i siluju devojčice.Ustanove koje su trebale da edukuju, postale su traumatične, a metode nasilnika kretale su se od manipulacije do otvorene prisile, ucene i pretnje - kaže izvor Kurira.

Žrtve podelile strahote koje su doživljavale

Strahote seksualnog zlostavljanja u javnosti su podelile hrabre glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić, nakon čega se ispostavilo da one nisu jedine Mikine žrtve. Pored njih, i sve oštećene devojke svedočile su o seksualnom uznemiravanju koje su doživljavale od Đukića, o čemu detaljnije možete pročitati u našem odvojenom tekstu.

- Nakon jednog treninga on me je pozvao u tu svoju kancelariju kako bi dao svoje mišljenje kako sam odradila trening. Počeo je da mi deli komplimente od kojih mi je bilo neprijatno: "Ne mogu da se koncentrišem dok te gledam kako jašeš. Voleo bih da te skinem sa konja i nag*zim i j*bem!" To mi je govorio, a ja sam se paralisala od straha. Nisam znala kako da reagujem - ipričala je jedna od oštećenih devojka.

Miloš Đukić Foto: Privatna Arhiva

Druga devojka ispričala je da je Đukić sačekao da bude sama sa konjem u boksu i da joj je tada prišao sa leđa.

- Bila sam u boksu sa konjem koji je u veoma skučenom prostoru. Tada je došao M. i zagrlio me jako, stiskao me je. Bilo mi je jako neprijatno i nisam znala kako da se ponašam... - svedočila je oštećena devojka i dodala:

- Tada je svoje ruke spustio na moju zadnjicu i počeo da me stiska. Bilo mi je užasno, počeo je da stenje, ispušta neke zvuke, stenjao mi za vratom u tom skučenom prostoru. Stisla sam zube...

Miloš Đukić je na suđenja dolazio u invalidskim kolicima, tokom ročišta bio je veoma neprijatan kada je govorio o oštećenoj, a nije se libio ni da je izvređa. Isti slučaj, dešavao se i na suđenjima Miki Aleksiću, koji je činio upravo isto.