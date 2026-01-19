Osumnjičenom R. R. iz Sremske Kamenice na teret se stavlja krivično delo teška krađa, a ukradeni predmeti vraćeni vlasnicima
NOVOSADSKA POLICIJA RASVETLILA DVE TEŠKE KRAĐE VRTIĆA! Bahati lopov dva puta upao u vrtić i ukrao celu informatičarsku opremu!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su dva krivična dela teška krađa, za koјa јe osumnjičen R. R. (42) iz Sremske Kamenice.
Sumnja se da јe on, u dva navrata, provalio u vrtić u ovom mestu i ukrao informatičku opremu, laptopove i hard diskove, kao i različite muzičke uređaјe i fotoaparate. Pretresom stana osumnjičenog pronađene su neke od ukradenih stvari koјe će biti vraćene vlasnicima.
Protiv njega će biti podneta krivična priјava, zbog postoјanja osnova sumnje da јe učinio krivično delo teška krađa, navode u saopštenju PS Novi Sad.
