Prvi preliminarni rezultati istrage pokazali su da su požar u zgradi Višeg suda u Beogradu izazvale neispravne instalacije na krovu zgrade u Ustaničkoj ulici, saznaje nezvanično Kurir. 

Podsetimo, požar u prostorijama koje koristi Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, koje se nalaze u zgradi takozvanog Specijalnog suda, prijavljen je oko 8.20 sati. Brzom intervencijom vatrogasaca, vatra je brzo ugašena, a istragu oko utvrđivanja uzroka požara preuzelo je Više javno tužilaštvo u Beogradu. 

Screenshot 2026-01-19 114716.png
Požar u Ustaničkoj Foto: Kurir

- Uviđaj na licu mesta obavio je dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje i vodi istragu - potvrdio je izvor Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama, vatra je buknula između plafona i krova zgrade i pretila je da ugrozi desetak kancelarija.

U požaru, na sreću, niko nije povređen ali je pričinjena veća materijalna šteta. 

Sva suđenja koja su za danas bila zakazana u Specijalnom sudu, među kojima su suđenja takozvanom vračarskom klanau na čelu sa Nikolom Vušovićem i Radojem Zvicerom, kao i suđenje takozvanom "balkanskom kartelu", odložena su. 

Tokom intvencije vatrogasaca, zaposleni niti pritvoreni koji borave u prostorijama u zgradi u Ustaničkoj, nisu bili ugroženi.

Podsetimo, u pritvoru koji se nalazi u okviru ove zgrade, nalaze se i Veljko Belivuk i Marko Miljković.

