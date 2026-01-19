Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Titelu uhapsili su J. D. (30) iz okoline Novog Sada, zbog sumnje da je učinio krivično delo razbojništvo u pokušaju.

Sumnja se da je on ušao u jednu prodavnicu i uz pretnju nožem pokušao da od radnice oduzme novac iz kase. Po nalogu nadležnog tužilaštva, J. D. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je, uz podnošenje krivične prijave za krivično delo razbojništvo u pokušaju, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, stoji između ostalog u saopštenju PS Novi Sad.

Osumnjičeni je saslušan u tužilaštvu, a na njihov predlog postupajući sudija odredio je jednomesečni pritvor uhapšenom. 

