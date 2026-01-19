Slušaj vest

Voja Nedeljković Foto: Printscrean

Na svom Fejsbuk profilu, Nedeljković je podsetio na iskustvo upoznavanja s Aleksićem pre više od tri decenije.

- Umro je Miroslav Mika Aleksić. Nekada u prošlosti veličan kao sjajni nastavnik glume, da bi nekoliko godina unazad bio optužen za silovanje i nečasne polne radnje sa maloletnim polaznicama te škole. Upoznao sam ga preko ljudi iz sveta glume, pre 30 godina i moram priznati da nikakav poseban utisak nije ostavio. Delovao je nadobudno, rek'o bi narod 'nadrndano', i slično pokojnom Tijaniću gledao na okolinu sa neke njegove visine - napisao je Nedeljković.

On je dodao da su roditelji dece koja su pohađala Aleksićeve kurseve glume često isticali njegovu strogoću i agresivnost, kao i pravila koja je postavljao tokom časova, poput zabrane dolaska u patikama.

- Naslušao sam se od roditelja dece koja su pohađala njegov kurs glume, jer nije bio zvanična škola, da je bio nepotrebno agresivan, oštar, da nije dozvoljavao patike kao obuću kojom se dolazi na obuku itd. Ali pored svega, on je bio nedodirljivi Mika koji stvara glumice i glumce - naveo je.

Nedeljković je takođe podsetio na optužbe za silovanje i nečasne polne radnje koje su Aleksića pratile poslednjih godina.

- Avaj, pre nekoliko godina oreol sveca je načet optužbama bivših učenica. Kažu da je bio religiozan čovek. Krivica nije stigla da bude dokazana na sudu. Raj ili pakao. Po njemu se ipak neće ništa zvati - zaključio je voditelj.

Mika Aleksić Foto: Zorana Jevtic/Kurir

Aleksić je, podsetimo, uhapšen 16. januara 2021. godine nakon nekoliko prijava devojaka koje su bile polaznice njegovog studio "Stvar srca" koji se nalazio u centru Beograda, tvrdeći da ih je silovao i seksulano zlostavljao. On je 10. septembra 2021. po odluci suda nakon pritvora u Centralnom zatvoru u Beogradu pušten u kućni pritvor sa nanogicom.

Tokom suđenja branio se da nije kriv za krivična dela koja mu se stavljaju na teret, gde je između ostalog služeći se ružnim i neprimerenim rečnikom vređao oštećene žrtve u sudnici tvrdeći da su sve izmislile i pokrenule kampanju protiv njega.