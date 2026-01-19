Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su D. Ž. (19) iz Zrenjanina, zbog postoјanja osnova sumnje da јe učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga.

Pretresom stana u Novom Sadu, u koјem јe osumnjičeni boravio, policiјa јe pronašla oko 120 grama kokaina, vagu za precizno merenje, kao i opremu za pakovanje narkotika, navodi se u saopštenju PS Novi Sad.

D. Ž. јe određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu priјavu, višem јavnom tužiocu u Novom Sadu.

