Više javno tužilaštvo u Beogradu uputilo je Upravi kriminalističke policije MUP RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je izbio požar na četvrtom spratu zgrade Višeg suda u Beogradu u Ustaničkoj ulici.

- Policiji je naloženo da utvrdi u kojoj je prostoriiji izbio požar, da li se proširio na druge prostorije, koji organ je tu prostoriju koristio - da li Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal ili neko drugi i u koje svrhe - da li je u pitanju kabinet sudije ili javnog tužioca - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

- Naloženo je da se uzmu njihove izjave u formi obaveštenja od građana na okolnost šta se pre izbijanja požara nalazilo u prostorijama - naročito da li su se nalazili spisi sudskih odnosno tužilačkih predmeta i/ili druge vrednije stvari i da li je i šta u požaru od toga uništeno ili oštećeno - saopšteno je iz tužilaštva uz obrazloženje da je sve navedeno naloženo policiji da prikupi kako bi se utvrdilo da li je požar u zgradi Višeg suda u Beogradu posledica izvršenja krivičnog dela.

Podsetimo, kako je Kurir objavio, prvi preliminarni rezultati ukazuju da su požar izazvale instalacije na krovu zgrade u Ustaničkoj ulici.