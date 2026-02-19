Slušaj vest

Nikolina, dvadesettrogodišnja devojka iz Kule, odlučila je da javno progovori o višegodišnjem porodičnom nasilju, zanemarivanju i psihičkim traumama koje su, kako kaže, oblikovale njeno detinjstvo i kasnije odnose.

Njena ispovest govori o odrastanju u porodici u kojoj su alkohol, strah i ćutanje bili svakodnevica, a podrška je izostala i tamo gde je najviše očekivana.

Nikolina Foto: PRINTSCREEN HYPE TV

U svom okruženju se osećala odbačeno, a za to je, kako kaže, zbog disfunkcionalne porodice:

- Tražila sam stan u Novom Sadu i Beogradu duži vremenski period. Postavila sam oglas u grupi, gde se javio jedan čovek. Prosledio me je slike. Porukama je potencirao da sam ja adekvatna osoba za to, da je on stan namenio meni. Ja sam namenski htela na javnom mestu da se vidim sa njim, kako bi pogledali stan, jer čovek ne poznajem. Dakle, nisam prvobitno išla u stan. Ja sam sa njim razgovarala kao sa svakim drugim čovekom, međutim, vrlo sam otvorena osoba i ljudi to ponekad shvate kao flert - kaže Nikolina i dodaje:

- On mene u stan uopšte nije uveo, već je ispred mene onako proleteo. Na zidu sam videla da mu visi biciklo i ja se onako trgnem i nisam ni stigla rečenicu da izgovorim, on me je samo povukao i krenuo da me ljubi. U tom momentu sam se paralizvoala. Tu ja shvatam da ja nisam došla da iznajmim stan

Otac mi je presekao mušku figuru

Ističe da je uvek bila tatino dete, te da su to apsolutno svi znali. Međutim, nikad mu neće oprostiti što se zbog situacije u kući, svetio njoj. Kada su incidenti u kući počeli da se dešavaju, kaže da je brata sklonila kod starijeg brata, te da se uvek brinula o njemu.

- Uporno sam majku pitala "što me ne voli, što nas razdvaja. Bratu su dozvoljavali da bira koju će srednju školu da upiše, dozvolili su mu da ide na fakultet, dok meni nisu. Ja nisam mogla da slušam njihove probleme. U jednom trenutku, otac je bio u alkoholisanom stanju i ušao je kod mene u sobu. Prebacio se i misleći da razgovara sa majkom nazvao me je "ku***m" - kaže Nađa i dodaje:

- To mi je bio trenutak kad je on meni presekao mušku figuru. Pitala sam ga sutradan da li se seća toga, nije smeo u oči da me pogleda. To je bio zadnji naš trenutak, ja sam mu rekla da mu nikada neću oprostiti. Ja sam njega prijavila za proodično nasilje, ali su mene nagovorili da povučem prijavu, povukla sam je pod strahom. On je meni slao poruke preko snaje, preko brata. Kada sam ga srela, vraćao se iz kafane i rekao mi je "Da Bog da ti dete umrlo" To je bio prvi momenat kada sam ja pokušala suicid.

Foto: PRINTSCREEN HYPE TV

Kako kaže, majka koj je branila da jede, a sa mlađim bratom joj je pravila "pakao od života"

- Moju majku nije bila briga, jedino što ju je zanimalo jeste kako da ubedi svet da to nije istina što mi se dogodilo. Da ne smem nikome da se obratim. Vremenom sam počela da budem povučeno dete. Nisam bila srećna, krivila sam sebe da sam ja problem. Da sam ja kriva što ona vara tatu i da sam kriva što tata vara mamu. Nas četvoro su roditelji razdvojili, moj brat živi ulicu dalju od mene.

"Uperio je nož u mene"

Dodaje i da joj je Centar za socijalan rad uništio život, jer nije stao na njenu stranu. U emotivnim odnosima, susretala se sa osobama koji su takođe konzumirali alkohol.

- Dečko sa kojim sam bila je pio alkohol i u takvom stanju me je proganjao i udario mi je šamar. Majka je znala o tome ali je ćutala. Jedn večeri, tuširala sam se i dok sam izlazila u bade mantilu videla sam ga kako trči ka kući. Molila sam ga da se vrati. Na stolu je stajao nož. Skinuo mi je nasilno bade mantil i uperio nož ka meni, gledao me je u oči i rekao "Neću te ja ubiti, ubićeš se sama". Odsekla sam se od straha. U bade mantilu sam istrčala na ulicu i vikala komšijama da zovu policiju - ispričala je za Hype TV.

Nikolina kaže da je popila više lekova, nakon čega je završila u bolnici na ispiranju.