Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv A. Đ. (28) iz Pirota zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Takođe, policija će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneti krivičnu prijavu i protiv P. J. (25) iz Niša, osumnjičenog da je počinio krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

- Pretresom stana koji A. Đ koristi pronađeno je osam paketića praha za koji se sumnja da je kokain i da je bio namenjen daljoj prodaji, kao i 1.475.500 dinara, 795 evra i 50 franaka za koje se sumnja da su stečeni prodajom narkotika - navode iz PU Niš u saopštenju i dodaju:

Prethodno, policajci su u Nišu zaustavili „audi“ kojom je upravljao A. Đ. i kod suvozača P. J. pronašli paketić sa materijom za koju se sumnja da je marihuana.

P. J. se, takođe, sumnjiči da je prilikom kontrole gurao policijske službenike.