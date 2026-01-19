POLICIJA U NIŠU ZAUSTAVILA PIROĆANCA U AUDIJU, PRETRESLI MU STAN, ŠOKIRALI SE PRIZOROM! Razbacani paketići kokaina, dinari, evri i franci, pod istragom i drug!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv A. Đ. (28) iz Pirota zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Takođe, policija će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneti krivičnu prijavu i protiv P. J. (25) iz Niša, osumnjičenog da je počinio krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.
- Pretresom stana koji A. Đ koristi pronađeno je osam paketića praha za koji se sumnja da je kokain i da je bio namenjen daljoj prodaji, kao i 1.475.500 dinara, 795 evra i 50 franaka za koje se sumnja da su stečeni prodajom narkotika - navode iz PU Niš u saopštenju i dodaju:
Prethodno, policajci su u Nišu zaustavili „audi“ kojom je upravljao A. Đ. i kod suvozača P. J. pronašli paketić sa materijom za koju se sumnja da je marihuana.
P. J. se, takođe, sumnjiči da je prilikom kontrole gurao policijske službenike.
Protiv A. Đ. će, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, biti podneta krivična prijava u redovnom postupku, dok će protiv P. J., po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivična prijava biti, takođe, podneta u redovnom postupku.