Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 17. januara 2026. godine sprečili pokušaj krijumčarenja oko 800 grama srebrnjaka i tri pločice investicionog zlata.

Prilikom detaljne kontrole automobila na izlazu iz zemlje, među garderobom je pronađena plastična kutija, u kojoj su se nalazile tri zlatne pločice ''Degussa'' najfinije čistoće 999,9 i 25 australijskih srebrnjaka ''Charles III'' i ''Elizabeth II''.

Zaplena na carini Foto: Uprava carine Srbije

Neprijavljena roba je sudskom odlukom trajno oduzeta, a putnik novčano kažnjen.

