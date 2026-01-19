Hronika
CARINI NA IZLAZU IZ SRBIJE PRIMETILI SUMNJIVI AUTOMOBIL Vozač nije ništa prijavio, odlučili da razgrnu stvari pa se prenerazili! Odmah usledila DRAMA (FOTO)
Slušaj vest
Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 17. januara 2026. godine sprečili pokušaj krijumčarenja oko 800 grama srebrnjaka i tri pločice investicionog zlata.
Prilikom detaljne kontrole automobila na izlazu iz zemlje, među garderobom je pronađena plastična kutija, u kojoj su se nalazile tri zlatne pločice ''Degussa'' najfinije čistoće 999,9 i 25 australijskih srebrnjaka ''Charles III'' i ''Elizabeth II''.
Zaplena na carini Foto: Uprava carine Srbije
Vidi galeriju
Neprijavljena roba je sudskom odlukom trajno oduzeta, a putnik novčano kažnjen.
Reaguj
Komentariši