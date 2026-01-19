UBIO ŽENU U ŠUMI, PA PRED NJENOM ĆERKOM GLUMIO ZABRINUTOST! Ubica iz Tutina osuđen na 14 godina robije: Proganjao je, pa se ovako pravdao kada je uhapšen
Ahmedin Pepić (59) osuđen je pred Višim sudom u Novom Pazaru zbog jezivog ubistva Esme Tiganj (64) u martu prošle godine u Tutinu. Pepić je osuđen na kaznu zatvora od 14 godina, a Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru saopštilo je da će na ovu presudu u zakonskom roku uložiti žalbu Apelacionom sudu u Kragujevcu.
- Esma Tiganj je nestala 5. marta 2025. godine i poslednji put je viđena tog dana u 19:30, nakon čega joj se gubi svaki trag. Njena porodica i prijatelji su danima tragali za njom zajedno sa policijom, koja je tri dana kasnije pronašla njeno telo kada se ispostavilo da se radi o zločinu - kaže izvor Kurira i dodaje:
- Za njeno ubistvo osuđen je Ahmedin Pepić, njen poznanik, koji je nakon ubistva otišao u Bosnu i Hercegovinu, ali je ubrzo uhapšen po povratku u Srbiju. Dobio je 14 godina robije za krivično delo ubistvo - dodaje izvor.
Ahmedin je tokom saslušanja izjavio da je pokušao da reanimira ženu, ali nije uspeo.
- Pokušao sam da je reanimiram, ali nisam uspeo… - rekao je Pepić tvrdeći da nije imao nameru da joj naudi.
Ovde je pronađeno telo Esme Tiganj:
Inače, navodno kao motiv ubistva navodi se zločinu iz strasti, a prema nezvaničnim informacijama, Esma Tiganj je navodno u poslednje vreme pre nego što ju je poznanik ubio, bila pod pritiskom, živela je u strahu što su primetile i njene komšije.
- Esma je bila udovica već sigurno 30 godina. Koliko znamo nije se udavala posle toga, a taj čovek koji je uhapšen i za koga se sumnja da ju je ubio, u poslednje vreme je proganjao Esmu! Viđali smo ga ovde ranije, pretpostavljali smo da je možda ranije bila s njim u nekoj emotivnoj vezi, ali je verovatno jadna žena posle svega pokušavala da se spase od njega - rekla je komšinica za Kurir ranije.
Njeno telo je pronađeno 8. marta prekriveno lišćem, sakriveno u šumovitom predelu, a ono što je dodatno šokiralo sve jeste ponašanje osumnjičenog Ahmedina Pepića, koji je, prema rečima svedoka, glumio zabrinutost.
- Esmina ćerka kaže da je zvala nekoliko puta, ali je bila nedostupna, kada je telefon bio dostupan, javio se Ahemdin i pravio se da ne zna ništa, pričao joj da je on u dobrim odnosima sa njenom majkom, a ona je nesrećnica sve vreme bila mrtva, tuga.