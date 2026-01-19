Slušaj vest

Ahmedin Pepić (59) osuđen je pred Višim sudom u Novom Pazaru zbog jezivog ubistva Esme Tiganj (64) u martu prošle godine u Tutinu. Pepić je osuđen na kaznu zatvora od 14 godina, a Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru saopštilo je da će na ovu presudu u zakonskom roku uložiti žalbu Apelacionom sudu u Kragujevcu.

- Esma Tiganj je nestala 5. marta 2025. godine i poslednji put je viđena tog dana u 19:30, nakon čega joj se gubi svaki trag. Njena porodica i prijatelji su danima tragali za njom zajedno sa policijom, koja je tri dana kasnije pronašla njeno telo kada se ispostavilo da se radi o zločinu - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Za njeno ubistvo osuđen je Ahmedin Pepić, njen poznanik, koji je nakon ubistva otišao u Bosnu i Hercegovinu, ali je ubrzo uhapšen po povratku u Srbiju. Dobio je 14 godina robije za krivično delo ubistvo - dodaje izvor.

Ahmedin je tokom saslušanja izjavio da je pokušao da reanimira ženu, ali nije uspeo.

- Pokušao sam da je reanimiram, ali nisam uspeo… - rekao je Pepić tvrdeći da nije imao nameru da joj naudi.

Ovde je pronađeno telo Esme Tiganj:

Inače, navodno kao motiv ubistva navodi se zločinu iz strasti, a prema nezvaničnim informacijama, Esma Tiganj je navodno u poslednje vreme pre nego što ju je poznanik ubio, bila pod pritiskom, živela je u strahu što su primetile i njene komšije.

- Esma je bila udovica već sigurno 30 godina. Koliko znamo nije se udavala posle toga, a taj čovek koji je uhapšen i za koga se sumnja da ju je ubio, u poslednje vreme je proganjao Esmu! Viđali smo ga ovde ranije, pretpostavljali smo da je možda ranije bila s njim u nekoj emotivnoj vezi, ali je verovatno jadna žena posle svega pokušavala da se spase od njega - rekla je komšinica za Kurir ranije.

Ahmedin Pepić Foto: Drustvene Mreže

Njeno telo je pronađeno 8. marta prekriveno lišćem, sakriveno u šumovitom predelu, a ono što je dodatno šokiralo sve jeste ponašanje osumnjičenog Ahmedina Pepića, koji je, prema rečima svedoka, glumio zabrinutost.