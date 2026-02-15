Slušaj vest

172 osuđenika služe kaznu rada u javnom interesu, a obavljaju različite poslove u korist društvene zajednice.

Šta znači da osuđenik kaznu služi van zatvora i kome je to namenjeno, za "Puls Srbije", otkrili su nam Ana Selak advokat i Radovan Korać, zamenik upravnika zatvora u penziji.

Rad u javnom ineteresu kao alternativna sankcija

Ana Selak, advokat, smatra da osuđenici koji su izvršili bagatelna krivična dela mogu odraditi društveno korisni rad ako ono ne vređa njihovo dostojanstvo i ukoliko nema za cilj sticanje dobiti.

- Smatram da je taj broj osuđenika mnogo mali iz razloga što se javnom interesu može izreći samo za ona krivična dela gde je zaprećena kazna zatvora do tri godine, tih bagatelnih krivičnih dela ili gde je zaprećena novčana kazna. Takvih dela ima dosta i ima dosta učinilaca istih. Krivična dela mogu da se izreknu tako da se radi društveno korisni rad ako ne vređa dostojanstvo onoga ko ga radi i ukoliko nema za cilj sticanje dobiti, dakle ovo je nešto načelno što bi trebalo da znamo - rekla je Selak i dodala:

- Tamo gde se radi o krivičnom delu do tri godine zatvora trebalo bi se predočiti ili od strane branioca ili od strane suda da kazna zatvora ne može biti efektivna kazna zatvora. Ako se desi u bilo kom trenutku ne izvršenje kazne iz bilo kog razloga onda se ona ne izvršava nego se zamenjuje kaznom zatvora tako što će osam sati rada u javnom interesu zameniti za jedan dan zatvora. Radile su se određene analize koliko košta dan zatvora, kakve su sankcije i posledice po osobi koja ode u zatvor a tamo joj nije mesto jer ona tamo dođe u kontakt sa licima koja su izvršila mnogo teža krivična dela.

Posebno su na ispitu pale sudije za prekršaje

Kako je Radovan Korać, zamenik upravnika zatvora u penziji, istakao u lakša krivična dela, odnosno dela gde je zaprećena kazna do tri godine zatvora, spadaju krađe, lakše telesne povrede i učestvovanje u tuči.

- Krađe, lakše telesne povrede, ugrožavanje sigurnosti i učestvovanje u tuči su sve lakša krivična dela gde je zaprećena kazna do tri godine. Od one sankcije za mrtvorođenče prošlo je 20 godina, mi smo stekli punoletstvo sa tom sankcijom i mi u odnosu na ukupan broj izrečenih sankcija imamo jedan odsto da je kazna u javnom interesu i to je dosta malo jer nije postigla svoju svrhu. Kada su glasnogovornici 2005. godine hteli da idu u Evropu do 2008. godine oni su tada postupali po predlozima da se uvede ta sankcija i dobro je što su je uveli. Upravo zbog toga što sudije nisu položile ispite, da li zbog straha od izricanja, taj broj se nije pomerio i svrha nije dostignuta - rekao je Korać i dodao:

- Bio sam u situaciji gde je moj zaposleni izvršio krivično delo izazivanja opšte opasnosti gde je u stroju od 30 ljudi repetirao čoveku automatsku pušku i okinuo, sva sreća pa je metak udario u pod i nije nikoga pogodio. On je prošao tako što je dogovorio kaznu i dobio je 60 sati rada u javnom interesu. Odležao je kaznu i vratio se po disciplinskom postupku je dobio zabranu napredovanja četiri godine, i s obzirom da mu je to bilo puno tražio je od direktora da ga premesti u drugi zavod i tamo je odmah napredovao odmah za vođu smene.

