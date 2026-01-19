Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, obaveštena od strane Interpola Madrid, da je u Kraljevini Španiji lišen slobode V.G., na osnovu naše međunarodne poternice, raspisane od Interpola Beograd, radi krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu i teško ubistvo u pokušaju.

“Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za međunarodnu operativnu policijsku saradnju je od strane Interpola Madrid obaveštena da je lišen slobode u Kraljevini Španiji V.G. (25) godine u Beogradu, na osnovu naše međunarodne poternice, raspisane od Interpola Beograd, radi krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu i teško ubistvo u pokušaju.

Foto: MUP Srbije

Dana 25.02.2024. godine, M.D. i V.G. došli su do ugostiteljskog objekta ,, Dorćoleta" i nakon verbalne rasprave sa oštećenim Stefanom Savićem, V.G. je izvukao nož i tada je Stefan Savić počeo da beži, ali su ga sustigli i zadali mu više udaraca rukama i nogama u predelu glave i tela da bi mu zatim V.G. zadao više uboda nožem po telu i nogama usled kojih je oštećeni Stefan Savić preminuo.

Dok su okrivljeni na ulici udarali i nožem ubadali oštećenog Stefana Savića, iz kola je izašao oštećeni Stefan Marković koji se tu slučajno zadesio i koji je pokušao da spreči tuču ali je tom prilikom V.G. zadao više uboda nožem u predelu nogu i grudnog koša oštećenom Stefanu Markoviću i zadao mu teške telesne povrede.

Foto: MMA SAVEZ SRBIJE

Stefan Savić je bio MMA borac i reprezentativac Srbije”, izjavio je Dačić.

Podsetimo, MMA borac i reprezentativac Srbije Stefan Savić izboden je na Dorćolu, u noći između 24. i 25. februara prošle godine kada su dvojica osumnjičenih nasrnuli na njega i izboli ga nožem čak 19 puta. Marko Daničić i sada uhapšeni Vasilije Gačević osumnjičeni su za ubistvo Stefana Savića u Dunavskoj ulici na Dorćolu u Beogradu.

1/5 Vidi galeriju "STEFANE, NISMO STIGLI DA PRIČAMO, SAD JE KASNO ZA TO, VOLIM TE" Potresna poruka i cveće na mestu ubistva MMA borca (FOTO) Foto: Nenad Kostić

Inače, porodica osumnjičenog Vasilija Gaćevića stupila je u kontakt s porodicom Savića kako bi izjavila saučešće, dok Daničići žive potpuno povučeno od trenutka kada su saznali da njihov Marko stoji iza zločina.

- Majka Vasilija Gačevića je ranije pozvala telefonom mog sina kako bi izjavila saučešće i molila za oproštaj. Rekla je da pored Vasilija ima i dve ćerke i da je njen život svakako ugašen, i ona je majka, ali to ništa ne opravdava njenog sina - kaže Radoš.

Foto: MUP Srbije

Nada da će pravda stići zločince

Iako je bol svakodnevna, porodica veruje da će pravda na kraju pobediti.

- Niko ne može da pobegne od istine i pravde zauvek. Možda danas, možda sutra, ali ja verujem da će ubice mog unuka biti pronađene i kažnjene. To neće vratiti Stefana, ali bar ćemo moći da znamo da nisu ostali nekažnjeni - zaključuje deda u potresnoj ispovesti za Kurir.