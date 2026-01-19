Slušaj vest

Danas je u Španiji lišen slobode Vasilije Gačević na osnovu međunarodne poternice Srbije, raspisane od Interpola Beograd, radi krivičnog dela teško ubistvo MMA borca Stefana Savića.

Uubistvo se dogodilo sat vremena posle ponoći na uglu Dobračine i Dunavske ulice na Dorćolu u Beogradu. Nadzorne kamere snimile su svirepi zločin, prvo jurnjavu niz ulicu,a zatim i ubadanja nožem.

Na pomenutim snimcima može se videti kako MMA borac leži na asfaltu dok ga osumnjičeni zverski šutiraju i bahato udaraju. Nakon toga odlaze i ostavljaju ga da leži i od tada MUP traga za njima.

Snimak zverskog ubistva MMA borca Stefana Savića na Dorćolu Izvor: Nadzorna kamera

Poznanici Vasilija Gačevića kažu za Kurir "da je on bio miran mladić, praktično kukavica, ali da je očigledno upao u loše društvo, promenio se i postao nasilnik."

- Vasilije je bio prava devojčica! Tako su ga i zvali u fudbalskom klubu u kom je trenirao ranije. Nadimak mu je bio i "glavonja", to su bili neki njegovi nadimci... Bio je veoma povučen, a šta mu se posle dogodilo, sam Bog zna. Sigurno se u međuvremenu uhvatio lošeg društva i eto, sada je postao najtraženiji ubica u zemlji.Jezivo je da on nekome sudi da li će biti u životu ili ne - kaže njegov poznanik i dodaje:

- Osumnjičeni Gačević je trenirao fudbal i bio je u Fudbalskom klubu Crvena Zvezda Mali Mokrli Lug i to od januara 2021. godine, pa do juna te godine, praktično samo je igrao polu sezonu i u taj klub je došao kao bonus igrač. Nikada nije pravio probleme i uvek se povlačio, a sada kako vidimo, postao je prava zver koja treba da bude iza rešetaka. Sram ga bilo!

Foto: MMA SAVEZ SRBIJE

Ubijen kada je bio na vrhuncu karijere

Stefan Savić bio je jedan od najtalentovanijih MMA boraca koji je osvojio bronzu na Svetskom takmičenju u Tirani gde je branio boje Srbije.

Inače, isti napadači teško su ranili i mladića S. M. (32), slučajnog prolaznika koji je prišao da pomogne Saviću kada je u prolazu video kako ga dvojica biju dok on leži na asfaltu, ne pružajući otpor.

- Momak je hrabro prišao, suprotstavio se napadačima, jednog je čak i udario, ali je i on izboden nožem i zadobio je teške telesne povrede - kaže naš izvor.

Za drugim osumnjičenim Markom Daničićem se još uvek traga.