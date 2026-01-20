Stefan Marković je za mene divan i veliki čovek!

Nenad Savić, otac ubijenog Stefana, rekao je ranije za Kurir da je njegov sin bio student četvrte godine Ekonomskog fakulteta, skroman mladić i dobar sportista, koji se odavno, još kada se priključio MMA reprezentaciji, zarekao da nikada neće na ulici da primenjuje borilačke veštine i kalja grb reprezentacije. Nenad je, prema nezvaničnim informacijama, tokom istage ispričao da zna da je u maju 2021. njegov sin imao fizički sukob s više mladića, među kojima su i okrivljeni, jer je pokušavao da pomogne drugu kog su maltretirali. Posle saslušanja u tužilaštvu, Nenad se javno zahvalio Stefanu Markoviću koji je pokušao da pomogne njegovom sinu.

- On je pokušao da spase život mom sinu koji je za njega bio potpuni neznanac. To je za mene jedan divan i veliki čovek. Njemu su odstranjeni slezina i plućno krilo, bio je u jako kritičnom stanju - ispričao je ranije za Kurir otac ubijenog reprezentativca koji je otkrio i da je te noći i on ubijen i da svakoga dana misli da će "srce da mu stane zbog tuge za sinom".