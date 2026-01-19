Slušaj vest

 Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave Sremska Mitrovica, uhapsili su B. K. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Zapelna oružja na Graničnom prelazu Batrovci Izvor: Mup Srbije

Policija je na Graničnom prelazu Batrovci, pregledom automobila marke „bmv“ kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla automatsku pušku sa dva okvira i 40 komada pripadajuće municije.

Zaplena oružja na graničnom prelazu Batrovci Foto: MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

