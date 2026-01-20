Slušaj vest

Smrt Miroslava Mike Aleksića otvorila je niz pravnih pitanja. Suđenje koje se protiv njega vodilo zbog teških optužbi za seksualno zlostavljanje prekinuto je bez presude, jer zakon propisuje da se krivični postupak obustavlja smrću okrivljenog.

To, međutim, ne znači kraj svih pravnih mogućnosti, posebno za oštećene. Dr Radoslav Radosavljević patolog i sudski veštak i Nebojša Perović, advokat govorili su o ovoj temi za Redakciju:

Nebojša Perović Foto: Kurir Televizija

- Kada okrivljeni premine, ne postoji mogućnost da se nastavi bilo kakav postupak, kako u krivičnom, tako i u parničnom postupku, s tim što parnični postupak mogu da naslede naslednici, a krivični ne. Mislim da se ne može ukazivati na to da je neko kriv, čovek je imao neizlečivu bolest i ne može prisustvovati suđenjima. Okrivljeni nije priznao krivicu. Sud utvrđuje da li je neko u pravu ili nije - ističe Perović.

Radosavljević kaže da su sve bolesti usled kojih su suđenja odlagana morale da se dokumentuju medicinskom dokumentacijom:

- Nju su dužni da prilože ili branilac ili on sam sudu. Sud na osnovu toga odlučuje da li je neko procesno sposoban za to. Ovo je bilo veoma specifično i osetljivo suđenje, vezano je za mnoga svedočenja, veštačenja i tako dalje. Javnost koja nije sturčna pokušava da da svoje mišljenje, a baš zbog toga što se radi o glumicama i ljudima koji su prisutni u javnom životu, kulturnom i filmskom. Ceo taj slučaj je izazvao veliku pažnju - kaže Radosavljević i dodaje:

- Zakonitost mora da se poštuje. Ovo je specifično suđenje, svako ima pravo da da svoje mišljenje. Ne zboravite da se pod specifičnim uslovima sve odvijalo, te devojke su takođe bile i maloletne - rekao je gostujući na Kurir televiziji.

Radoslav Radosavljević Foto: Kurir Televizija

Perović dodaje da je ovaj predmet podlegao najvećem pritisku javnosti, te da se Mika Aleksić upokojio kao nevin čovek čija krivica nije dokazana, što se po njemu, mora poštovati u javnosti:

- Smatram da se svi ljudi toga moraju podržavati i ne mogu nekoga osuditi bez suda. Krivica nije dokazana, a pretpostavka nevinosti nije oborena. Nematerijalna šteta se ne nasleđuje i za tu istu štetu se ne može odgovarati, odnosno neko nekog ne može tužiti. Nemoguće je više voditi krivični postupak, okrivljeni je preminuo. Mi ne možemo zauzeti stranu, ovo je izuzetno osetljivo.

Hapšenje i proces suđenja

Aleksić je, podsetimo, 16. januara 2021. godine uhapšen nakon nekoliko prijava devojaka koje su bile polaznice njegovog studio "Stvar srca" koji se nalazio u centru Beograda, tvrdeći da ih je silovao i seksulano zlostavljao. Aleksić je 10. septembra 2021. po odluci suda nakon pritvora u Centralnom zatvoru u Beogradu pušten je u kućni pritvor sa nanogicom. Suđenje okrivljenom za krivična dela silovanje i nedozvoljene polne radnje koji je počinio nad sedam devojaka počeo je u Višem sudu u Beogradu 1. oktobra 2021. godine, ali zbog smrti okrivljenog oštećene, ali i cela javnost neće dočekati pravni epilog.

Foto: R.Z./ATAImages

Inače, Miroslav Mika Aleksić tokom suđenja branio se da nije kriv za krivična dela koja mu se stavljaju na teret, gde je između ostalog služeći se ružnim i neprimerenim rečnikom vređao oštećene žrtve u sudnici tvrdeći da su sve izmislile i pokrenule kampanju protiv njega. Nakon Milene Radulović, svoju priču ispričala je i njena mlada koleginica Iva Ilinčić koja je na ročištu takođe, detaljno opisala scene u kojima se našla sa Aleksićem zbog kojih noćima nije mogla da spava.

"Razmišljala sam o suicidu"

Podsetimo, glumica Milena Radulović skupila je snage i prva istupila i pokrenula priču o strašnim scenama i mračnom vremenu u kom je kao maloletna učenica glumačkog studija "Stvar srca" pohađala časove kod Aleksića. Stojeći za sudskom govornicom u Palati pravde u potresnom svedočenju otkrila je detaljno period školovanja pod palicom Aleksića gde je između ostalog navela "da je razmišljala i o suicidu".

- Kada se prvi put dogodilo, mislim na početak novembra, na poljubac, bila sam u šoku. Nisam sebi mogla da objasnim šta se dogodilo. Mislila sam da je to neki test da vidi da li sam jaka, ali onda je jednom prilikom izvršio penetraciju prstima u moje telo. Bila sam uplašena. Onaj prema kome sam imala strahopoštovanje mi je to uradio. Osećala sam se prljavo, mislila sam da me time kažnjava. Pitala sam se zašto ja - rekla je pred sudom Milena i navela da joj je Aleksić pretio pa je nastavila da dolazi na časove:

Foto: Zorana Jevtić, Uroš Arsić / Mondo

- Dobijala sam pretnje da će ako odem uticati na moje prijatelje, na mog partnera i da će mi ga zgaditi. Išamarao me je pred svima, gurao me je dok nisam udarila glavom u ormar. Toliki je uticaj imao na sve da su svi poverovali da je to vežba. Rekao je da Milena dobro glumi kad dobije dva-tri šamara. Svi su aplaudirali. Razmišljala sam da počinim suicid. Povredio me je kao niko u životu. To nije bila glumačka vežba.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs