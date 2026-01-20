Slušaj vest

Tinejdžer (16) koji je osumnjičen da je u poznatom novobeogradskom restoranu u decembru 2025. godine ranio N.K. (30) dok je sedeo pored Nenada Alajbegovića Alibega, uhapšen je u štek-stanu, koji mu je, kako se sumnja obezbedio otac! 

Izvori upoznati sa slučajem kažu da je otac tinejdžera bio priustan kada je policija došla da ga uhapsi.

- Otac maloletnog učinioca krivičnog dela je poznat policiji, ima podeblji dosije i bio je u zatvoru. Sumnja se da je on pomogao maloletnom sinu da se skriva od policije posle pucnjave, a sumnja se i da ga je on uveo u kriminalne vode - objašnjava sagovornik.

Da podsetimo, mladić je uhapšen prošle nedelje i to u momentu dok je, kako se sumnja, spremao novu likvidaciju osobe iz podzemlja za koju mu je bilo plaćeno 150.000 evra!

Kada je priveden sudiji za maloletnike, tinejdžer je zanemeo

Upucan Alibegov drug u restoranu Foto: Kurir

- Mozak operacije, navodno, je mladićev otac koji je takođe više puta hapšen i osuđivan. Sumnja se da je on bio praktično mentor svom sinu i da ga je instruisao šta da radi. Navodno, reč je o čoveku koji iza sebe ima podebeo dosije i višegodišnji zatvorski staž - priča izvor i nastavlja: 

- Kada je policija upala u stan u kome se maloletnik krio pored njega se nalazio njegov otac, koji mu je praktično dao sigurnu kuću za vreme policijske potrage - kaže izvor i podseća da je za napad u restoranu maloletnik navodno dobio 5.000 evra avansa. 

Kako smo ranije pisali, kod tinejdžera je prilikom hapšenja navodno pronađen kriptovani telefon, a sumnjalo se da bi posle nove likvidacije trebalo da bude prebačen u inostranstvo.

Prava meta

-  Sumnja se da je meta napada u restoranu zapravo bio Alibeg, a ne ranjeni N.K. , ali da se maloletnik zbunio kada je ušao i pucao u pogrešnog čoveka. Takođe, postoje nezvanične informacije da je on za napad u restoranu navodno dobio 5,000 evra - otkriva izvor.

Kako je Kurir pisao u vreme događaja, maloletnik je maskiran i obučen u crno ušao u poznati restoran, 45 sekundi šetao pored stolova, a onda prišao stolu za kojim su sedeli Alibeg i N.K., gledao u telefon, pa potegao oružje i pucao.

- Alajbegović je odmah pobegao na drugi nivo restorana. Dok je trajao policijski uviđaj on je izašao iz ugostiteljskog objekta, potrčao ka automobilu, ali se usput sapleo i pao, pa nastavio da beži - objasnio je tada izvor.

11 puta izbegao smrt

Inače, nekadašnji vođa jedna frakcije Partizanovih navijača Nenad Alajbegović do sada je bio na meti napadača čak 11 puta.

- Poslednji put se na meti napadača našao u julu prošle godine, takođe na Novom Beogradu, kada je nepoznati napadač pucao na njega dok je sedeo u autu i to na samo 500 metara od restorana u kome je N.K. ranjen - navodi izvor.

I tada je, podseća naš izvor, prošao bez povreda, kao i sada. Takođe, u oktobru 2025. policija je uhapsila nekoliko pripadnika vračarskog kriminalnog klana zbog sumnje da su tokom 2020. godine čak tri puta pokušali da ubiju Alibega.

