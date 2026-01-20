Slušaj vest

Tinejdžer (16) koji je osumnjičen da je u poznatom novobeogradskom restoranu u decembru 2025. godine ranio N.K. (30) dok je sedeo pored Nenada Alajbegovića Alibega, uhapšen je u štek-stanu, koji mu je, kako se sumnja obezbedio otac!

Izvori upoznati sa slučajem kažu da je otac tinejdžera bio priustan kada je policija došla da ga uhapsi.

- Otac maloletnog učinioca krivičnog dela je poznat policiji, ima podeblji dosije i bio je u zatvoru. Sumnja se da je on pomogao maloletnom sinu da se skriva od policije posle pucnjave, a sumnja se i da ga je on uveo u kriminalne vode - objašnjava sagovornik.

Da podsetimo, mladić je uhapšen prošle nedelje i to u momentu dok je, kako se sumnja, spremao novu likvidaciju osobe iz podzemlja za koju mu je bilo plaćeno 150.000 evra!

Kada je priveden sudiji za maloletnike, tinejdžer je zanemeo.

- Mozak operacije, navodno, je mladićev otac koji je takođe više puta hapšen i osuđivan. Sumnja se da je on bio praktično mentor svom sinu i da ga je instruisao šta da radi. Navodno, reč je o čoveku koji iza sebe ima podebeo dosije i višegodišnji zatvorski staž - priča izvor i nastavlja:

- Kada je policija upala u stan u kome se maloletnik krio pored njega se nalazio njegov otac, koji mu je praktično dao sigurnu kuću za vreme policijske potrage - kaže izvor i podseća da je za napad u restoranu maloletnik navodno dobio 5.000 evra avansa.

Kako smo ranije pisali, kod tinejdžera je prilikom hapšenja navodno pronađen kriptovani telefon, a sumnjalo se da bi posle nove likvidacije trebalo da bude prebačen u inostranstvo.

Prava meta

- Sumnja se da je meta napada u restoranu zapravo bio Alibeg, a ne ranjeni N.K. , ali da se maloletnik zbunio kada je ušao i pucao u pogrešnog čoveka. Takođe, postoje nezvanične informacije da je on za napad u restoranu navodno dobio 5,000 evra - otkriva izvor.

Kako je Kurir pisao u vreme događaja, maloletnik je maskiran i obučen u crno ušao u poznati restoran, 45 sekundi šetao pored stolova, a onda prišao stolu za kojim su sedeli Alibeg i N.K., gledao u telefon, pa potegao oružje i pucao.

- Alajbegović je odmah pobegao na drugi nivo restorana. Dok je trajao policijski uviđaj on je izašao iz ugostiteljskog objekta, potrčao ka automobilu, ali se usput sapleo i pao, pa nastavio da beži - objasnio je tada izvor.

11 puta izbegao smrt

Inače, nekadašnji vođa jedna frakcije Partizanovih navijača Nenad Alajbegović do sada je bio na meti napadača čak 11 puta.

- Poslednji put se na meti napadača našao u julu prošle godine, takođe na Novom Beogradu, kada je nepoznati napadač pucao na njega dok je sedeo u autu i to na samo 500 metara od restorana u kome je N.K. ranjen - navodi izvor.