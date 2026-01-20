Slušaj vest

Jedan od vođa balkanskog kartela, Živko Bakić (43), koji je ubijen u mafijaškoj likvidaciji nadomak Sopota biće sahranjen u petak na Novobežanijskom groblju pored rođenog brata Mihajla koji je poginuo pre 27. godina u saobraćajnoj nesreći. U jednim dnevnim novinama osvanule su brojne čitulje za Bakića, koji je u mladnosti bio perspektivni fudbaler, a jednu od njih potpisuju Veljko Belivuk i Marko Miljković.

Bakić je, podsetimo, likvidran u petak 16. januara na šumskom putu kod jezera Trešnja nadomak Sopota. Nepoznati napadač pratio je narko-bosa koji se već neko vreme nalazio u kućnom pritvoru sa nanogicom zbog šverca kokaina, i u sačekuši ga izrešetao, pa overio u glavu. Policija od tada intezivno traga za ubicom koji je najverovatnije imao saučesnika.

Poslednji pozdrav

"Poslednji pozdrav Žići od Dejana Lazarevića, Veljka i Marka" - piše u čitulji, koju su potpisali advokat Dejan Lazarević i njegovi klijenti Belivuk i Miljković, vođe kriminalne organizacije koja je delovala pod paravanom navijačke grupe Partizana. Naime, Belivuk i Miljković uhapšeni su u februaru 2021. godine zbog sedam ubistva, otmica, silovanja, trgovine oružjem i šverca droge.

"Živko Golub Bakić Žića, ljubav u zvuku, u svetlosti vaskrsnu. Brat Mihailo dočekuje ga sa radošću u zagrljaju zajedničke večnosti. Bogu sam zahvalna, što sam imala privilegiju biti mati Žići i Štihu. Slava im i hvala za sve. Opelo će se održati u petak, 23. januara 2026. godine u 11.30 časova u crkvi na Novom bežanijskom groblju" - piše u čitulji koju je potpisala majka ubijenog Bakića.

- Nikada nisi bio samo najbolji prijatelj - Žićo, bio si moje sigurno mesto, moj smeh, moja konstanta. Ne znam kako da se oprostim od nekoga ko je bio takav, deo moje duše. Svet mi se čini tišim bez tebe, a težim bez tvog glasa. Nosiću te u svakom sećanju, svakoj suzi, svakom osmehu koji se pojavljuje kada pomislim na tebe. Počivaj sada, dragi moj, najdraži moj. Voleću te zbvog nas oboje dok se ponovo ne sretnemo - navodi se u jednom oproštaju od Živka Bakića.

"Ostaće zauvek u našim srcima i mislima. Pamtićemo ga po dobroti, poštenju i ljubavi koju je nesebično delio sa svoima nama. Neka mu je večna slava i hvala. Počivaj u miru", "Nedostaješ mi previše, moj brat, mnogi neće moći da shvate, kako tuga toliko traje i zašto ne živim više dalje", "Brate, prerano si otišao... Nađi svoj mir na nekom lepšem mestu. Nedostaješ", "Našem bratu Žići neka je večna slava. Vole te drugovi", "Prijatelju, ujače nastavićeš da živiš u našim srcima, ljubavlju, osmesima i onom svetlošću koja se nikada ne gasi", "Kume, počivaj u miru. Večno ćeš biti s nama. Poslednji pozdrav" - piše u pojedinim čituljama koje se u dnevnim novinama nalaze na tri strane.