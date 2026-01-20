Slušaj vest

Za Nenadom Alajbegovićem Alibegom (44), bivšim vođom jedne Partizanove navijačke grupe, koji je godinama na nišanu, kako Kurir saznaje, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu raspisana je policijska potraga zbog sumnje da je nosio pištolj bez dozvole!

Podsetimo, kako je Kurir pisao, policija Alibega pokušavala da pronađe posle napada u kom je 6. decembra u jednom restoranu na Novom Beogradu teško ranjen njegov prijatelj N. K. s kojim je sedeo za stolom. Mađutim, pošto je nepovređen pobegao iz restorana, bivšem vođi navijača izgubio se trag i zbog toga je sada po nalogu VJT u Beogradu koje vodi istragu raspisana potraga za njim.

Zbog pokušaja ubistva 6. decembra prošle godine u restoranu, podsetimo, uhapšen je maloletnik za kog operativne informacije ukazuju da je za novac bio angažovan da ubije vođu navijača, ali je u restoranu pucao u pogrešnog čoveka.

- Posle pucnjave u restoranu pronađen je pištolj, za koji se sumnja da ga je bez dozvole nosio Alajbegović - otkriva izvor Kurira.

1/6 Vidi galeriju Upucan Alibegov drug u restoranu Foto: Kurir

Nenad Alajbegović Alibeg, posle pucnjave je, kako je Kurir pisao, pobegao iz restorana. Kamere su snimile maloletnika kako šeta po restoranu, potom prilazi stolu za kojim su sedeli bivši vođa navijača i njegov prijatelj i potom puca u N. K., ali i kako Alajbegović istrčava napolje i u jednom trenutku se sapliće, potom se uspravlja i odlazi.

Inače, on je do sada preživeo najmanje 11 napada, pre decembra prošle godine meta je navodno bio i u julu. Nedavno su, zbog sumnje da su tokom 2020. tri puta pripremali njegovu likvidaciju uhapšeni pripadnici takozvanog "vračarskog klana", na čijem su čelu Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer. Kako se navodi u dokumentima tužilaštva, u tri pokušaja ubistva Alajbegovića učestvovalo je čak 11 osumnjičenih među kojima je i poznati košarkaški sudija Uroš Nikolić, Vušović, ali i Marko Đorđević Markeđani, bivši dečko pevačice Edite Aradinović, koji je bio uhapšen u Dubaiju.

Najteže je bio ranjen 25. januara 2020. kada ga je napadač ispred zgrade u kojoj živi ranio u stomak i nogu. Teško povređenog Alajbegovića u bolnicu je tada odvezao njegov drug Aleksandar Halabrin, kog su prema optužnici "vračarci" namamili, a potom ubili u stanu na Banjici 20. marta 2020, a potom njegovo telo zakopali kod Sopota. U vreme kada je Halabrin ubijen, prema optužnici, Alajbegović je bio u bolnici u kojoj su se lekari borili za njegov život.

Snimak pucnjave na Novom Beogradu Izvor: Kurir

Prema nezvaničnim informacijama, Halabrin nije jedini Alibegov prijatelj koji je ubijen. Istražitelji sumnjaju da je ista grupa koja je nišanila njega, pre nekoliko meseci likvidirala Tadiju Pantića, zatim Nikolu Stankovića Pivceta, a navodno je istra grupa planirala i ubistvo jednog od vođa škaljarskog klana u Beogradu, ali je ubistvo sprečeno.

- Inače, Alajbegović je nedavno trebalo da bude saslušan kao svedok-oštećeni u istrazi koja je pokrenuta protiv "vračaraca" zbog tri pokušaja njegovog ubistva, ali se takođe nije pojavio. Sada je jasno i zbog čega - kaže izvor Kurira.

On je, međutim, kako je Kurir pisao, saslušan prethodne godine kao svedok pred Specijalnim sudom u postupku koji se već vodi protiv Zvicerove i Vušovićeve grupe za tri ubistva, među kojima je i likvidacija njegovog prijatelja Halabrina ali je tada izjavio da "one koji su pokušali da ga ubiju nije shvatio ozbiljno", a da glasove iz glasovnih poruka u kojima govore o pripremi njegovog ubistva ne prepoznaje, iako su među optuženima dvojica za koje je rekao da su mu prijatelji, a koje tužilaštvo tereti da su ga nameštali vračarcima.