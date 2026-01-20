Slušaj vest

U Španiji je uhapšen osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Vasilije Gačević lišen je slobode po međunarodnoj poternici Interpola Beograd i tereti se za teško ubistvo u saizvršilaštvu i pokušaj teškog ubistva.

Podsetimo, on je osumnjičen da je u februaru prošle godine, nakon sukoba u Dunavskoj ulici na Dorćolu, zajedno sa Markom Daničićem nožem usmrtio Stefana Savića, dok je drugi mladić koji je pokušao da ih razdvoji teško povređen. U toku je procedura izručenja osumnjičenog Srbiji.

Radoš Savić, deda ubijenog MMA borca Stefana Savića, govorio je za emisiju "Redakcija":

- Pohvalio bih naše službe. Jeste to dugo trajalo, ali nije u redu da jedan takav zločin ode u zaborav. Da je bilo kakvim potezom Stefan njih naljutio, ali oni nisu imali ni jedan motiv da ga ubiju. Međutim, mislim da oni nisu pri svesti. Previše su pod narkoticima. Kako da se osećam? Svestan sam da je moralo do toga da dođe. Nisu oni neka nepoznata lica. Mislim da treba da se apeluje na razaoružavanje ovih grupa koji se kreću po Beogradu. I dalje su grupe pune oruđa, metala, noževa i tako dalje.

"Ništa ne opravdava njenog sina"

Podsetimo, MMA borac i reprezentativac Srbije Stefan Savić izboden je na Dorćolu, u noći između 24. i 25. februara prošle godine kada su dvojica osumnjičenih nasrnuli na njega i izboli ga nožem čak 19 puta. Marko Daničić i sada uhapšeni Vasilije Gačević osumnjičeni su za ubistvo Stefana Savića u Dunavskoj ulici na Dorćolu u Beogradu.

Inače, porodica osumnjičenog Vasilija Gaćevića stupila je u kontakt s porodicom Savića kako bi izjavila saučešće, dok Daničići žive potpuno povučeno od trenutka kada su saznali da njihov Marko stoji iza zločina.

- Majka Vasilija Gačevića je ranije pozvala telefonom mog sina kako bi izjavila saučešće i molila za oproštaj. Rekla je da pored Vasilija ima i dve ćerke i da je njen život svakako ugašen, i ona je majka, ali to ništa ne opravdava njenog sina - kaže Radoš.

Kako su prelazili granice? Marko Daničić se i dalje krije

Poslednja informacija koja se pojavila u medijima je da se ubice nalaze u jednoj od zemalja Centralne Amerike. Međutim, te informacije nikada nisu zvanično potvrđene. Ostaje misterija kako su uspeli da pređu više državnih granica, s obzirom na to da se nalaze na Interpolovoj poternici. Pretpostavlja se da im je pomoglo to što je za njima poternica naknadno raspisana.

Pisalo se i da su osumnjičeni odmah nakon ubistva Stefana Savića otišli u stan kod jednog od njih, a zatim pobegli na Kosovo i Metohiju, a zatim u Albaniju, ali zvaničnih potvrda nikada nije bilo.

