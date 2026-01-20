Slušaj vest

Glumica Milena Radulović koja je prva prijavila reditelja i učitelja glume Miroslava Miku Aleksića za seksualno zlostavljanje, nedavno se, gostujući u jednom podkastu, osvrnula na odlaganje suđenja i zaključila da će on umreti neosuđen.

Podsetimo, Aleksić je preminuo u nedelju uveče posle duge bolesti, čime je sudski postupak koji je vođen protiv njega pred Višim sudom u Beogradu okončan. Njega su, 2021. godine, za silovanje i seksualno zlostavljanje prijavile glumice Milena Radulović, Iva Ilinčić i još pet devojaka, njegovih bivših učenica. Nakon Aleksićeve smrti Milena se nije oglašavala, ali je njegovo zdravstveno stanje u vreme davanja ovog intervjua bilo veoma loše.

Voditeljka podkasta u kome je Radulovićeva detaljno govorila o celom slučaju postavila joj je tada pitanje "šta znači odlaganje suđenja do daljnjeg", pošto je u tom trenutku suđenje bilo odloženo zbog Aleksićevog lošeg zdravstvenog stanja.

- Do daljnjeg znači dok optuženi ne umre neosuđen. Najstrašnije je što oni nas i dalje od početka posmatraju kao neke glumice - žene, pa su tu komentari, ta tolika mržnja i nesaosećanje "šta je čekala, šta je obukla, jel htela da bude popularna, uspešna, nije bila niko pre toga"... Zanemaruje se ovde jedna ozbiljna stvar koja je najporaznija u ovom sličaju, a to je da su oni jednog pedofila pustili da umre neosiđen. To društvo mora da shvati. To je jedan horor film sa sve melodijom ispod - rekla je Radulovićeva.

Foto: ATA images

Gostujući u podkastu "Sigurno mesto", Milena je govorila i o odluci da prijavi Aleksića, kako je dugo verovala da je jedina žrtva i da nema nikog drugog.

- Dugo sam mislila da sam samo ja, pa kad sam saznala da nisam, imala sam različite ideje. Pomogla mi je mnogo terapija. Imala sam ideju da moj život može da se nastavi dalje, ali to ne može da se zaboravi, biće uvek deo mog života. Pa čak i moj odlazak u Rusiju je bio da promenim okruženje, isto je i sa Španijom, moji ogromni kapaciteti za učenje idu iz toga da želim da budem u sigurnom prostoru - rekla je Radulovićeva.

Foto: R.Z./ATAImages

Ona je otkrila i da je ranije govorila prijateljima šta se desilo, pa je i tako saznala za druge žrtve.