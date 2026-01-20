Slušaj vest

Vasilije Gačević, jedan od dvojice osumnjičenih za ubistvo MMA borca Stefana Savića, uhapšen je juče u Španiji na osnovu crvene Interpol poternice koju je raspisala Srbija, a tim povodom oglasila se porodica MMA borca.

- Juče nas je inspektor obavestio o tome da je Vasilije Gačević uhapšen u Španiji. Iako je to odavno trebalo da se dogodi, nismo mogli da verujemo da se konačno desilo posle dve godine. Uhapšen je juče posle podne i rečeno nam je da se priprema dokumentacija za njegovo izručenje - kaže majka Stefana Savića, Jasmina Savić.

Ubijeni Stefan Savić Foto: Instagram

Ona dodaje da se nada da će i drugi osumnjičeni Marko Daničić biti lišen slobode.

Dvojica osumnjičenih su "isparili" nakon što su Savića ubili u noći između 24. i 25. februara prošle godine ispred kluba na Dorćolu. Već 26. februara za njima je raspisana policijska potraga, ali nema informacija o tome da li je raspisana i crvena Interpolova poternica. Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni su, nakon što su sa lica mesta odšetali kao da se ništa nije dogodilo, otišli u stan jednog od njih, a potom su, navodno, pobegli na Kosovo, ilegalno prešavši administrativnu liniju.

Oglasio se ministar

- Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za međunarodnu operativnu policijsku saradnju je od strane Interpola Madrid obaveštena da je u Kraljevini Španiji lišen slobode Vasilije Gačević rođen 23. septembra 2001. godine u Beogradu, na osnovu naše međunarodne poternice, raspisane od Interpola Beograd, radi krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu i teško ubistvo u pokušaju - izjavio je sinoć ministar Ivica Dačić.

Sada uhapšeni Vasilije Gačević Foto: MUP Srbije

Posvađali se pa ga zverski izboli

Do ubistva je, navodno, došlo kada se posvađao sa dvojicom mladića. Kako bi izbegao sukob, Stefan Savić je počeo da beži Dunavskom ulicom, ali su ga dvojica osumnjičenih sustigla i počela da ga šutiraju. Nedugo potom, jedan od njih izvadio je nož i izbo Savića.

Do dolaska ekipe Hitne pomoći Savić je davao znake života, pa je prevezen u bolnicu. Uprkos borbi lekara umro je sat vremena kasnije u Urgentnom centru. Policija je dvojici osumnjičenih ušla u trag zahvaljujući snimcima sa nadzornih kamera lokala iz Dobračine i okolnih ulica.

Zversko ubistvo Stefana Savića Foto: MMA SAVEZ SRBIJE, MUP Srbije, Printscreen

- Marko Daničić i Vasilije Gačević su 25. februara doši do ugostiteljskog objekta "Dorćoleta" gde je, nakon verbalne rasprave sa oštećenim Stefanom Savićem, Vasilije Gačević izvukao nož. Stefan Savić je počeo da beži, ali su ga osumnjičeni sustigli i zadali mu više udaraca rukama i nogama u predelu glave i tela da bi mu zatim Vasilije Gačević zadao više uboda nožem po telu i nogama usled kojih je oštećeni Stefan Savić preminuo - navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni za teško ubistvo Foto: MUP Srbije

Nasilje je pokušao da spreči slučajni prolaznik Stefan Marković (22), ali je i on zadobio ubod nožem u grudi. Njega je prijatelj stavio u automboil i odvezao u bolnicu, dok je usput policiji javio šta se dogodilo. Stefan Marković teško je ranjen, ali je uspeo da se oporavi.

- Dok su okrivljeni na ulici udarali i nožem ubadali oštećenog Stefana Savića, iz kola je izašao oštećeni Stefan Marković koji se tu slučajno zadesio i koji je pokušao da spreči tuču ali je tom prilikom Vasilije Gačević zadao više uboda nožem u predelu nogu i grudnog koša oštećenom Stefanu Markoviću i zadao mu teške telesne povrede - navodi se u saopštenju.