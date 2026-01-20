Slušaj vest

Vasilije Gačević, jedan od dvojice osumnjičenih za ubistvo MMA borca Stefana Savića, uhapšen je juče u Španiji na osnovu crvene Interpol poternice koju je raspisala Srbija, a tim povodom oglasila se porodica MMA borca.

- Juče nas je inspektor obavestio o tome da je Vasilije Gačević uhapšen u Španiji. Iako je to odavno trebalo da se dogodi, nismo mogli da verujemo da se konačno desilo posle dve godine. Uhapšen je juče posle podne i rečeno nam je da se priprema dokumentacija za njegovo izručenje - kaže majka Stefana Savića, Jasmina Savić.

429606186-2294128707444834-1962090815024011671-n-copy.jpg
Ubijeni Stefan Savić Foto: Instagram

Ona dodaje da se nada da će i drugi osumnjičeni Marko Daničić biti lišen slobode.

Dvojica osumnjičenih su "isparili" nakon što su Savića ubili u noći između 24. i 25. februara prošle godine ispred kluba na Dorćolu. Već 26. februara za njima je raspisana policijska potraga, ali nema informacija o tome da li je raspisana i crvena Interpolova poternica. Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni su, nakon što su sa lica mesta odšetali kao da se ništa nije dogodilo, otišli u stan jednog od njih, a potom su, navodno, pobegli na Kosovo, ilegalno prešavši administrativnu liniju.

Oglasio se ministar

- Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za međunarodnu operativnu policijsku saradnju je od strane Interpola Madrid obaveštena da je u Kraljevini Španiji lišen slobode Vasilije Gačević rođen 23. septembra 2001. godine u Beogradu, na osnovu naše međunarodne poternice, raspisane od Interpola Beograd, radi krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu i teško ubistvo u pokušaju - izjavio je sinoć ministar Ivica Dačić.

20240226-19-43-132024226mupsaopstenjeidentifikovani-osumnjiceni-za-tesko-ubistvo-u-dunavskoj.jpg
Sada uhapšeni Vasilije Gačević Foto: MUP Srbije

Posvađali se pa ga zverski izboli

Do ubistva je, navodno, došlo kada se posvađao sa dvojicom mladića. Kako bi izbegao sukob, Stefan Savić je počeo da beži Dunavskom ulicom, ali su ga dvojica osumnjičenih sustigla i počela da ga šutiraju. Nedugo potom, jedan od njih izvadio je nož i izbo Savića.

Do dolaska ekipe Hitne pomoći Savić je davao znake života, pa je prevezen u bolnicu. Uprkos borbi lekara umro je sat vremena kasnije u Urgentnom centru. Policija je dvojici osumnjičenih ušla u trag zahvaljujući snimcima sa nadzornih kamera lokala iz Dobračine i okolnih ulica.

ss.jpg
Zversko ubistvo Stefana Savića Foto: MMA SAVEZ SRBIJE, MUP Srbije, Printscreen

- Marko Daničić i Vasilije Gačević su 25. februara doši do ugostiteljskog objekta "Dorćoleta" gde je, nakon verbalne rasprave sa oštećenim Stefanom Savićem, Vasilije Gačević izvukao nož. Stefan Savić je počeo da beži, ali su ga osumnjičeni sustigli i zadali mu više udaraca rukama i nogama u predelu glave i tela da bi mu zatim Vasilije Gačević zadao više uboda nožem po telu i nogama usled kojih je oštećeni Stefan Savić preminuo - navodi se u saopštenju.

2121.jpg
Osumnjičeni za teško ubistvo Foto: MUP Srbije

Nasilje je pokušao da spreči slučajni prolaznik Stefan Marković (22), ali je i on zadobio ubod nožem u grudi. Njega je prijatelj stavio u automboil i odvezao u bolnicu, dok je usput policiji javio šta se dogodilo. Stefan Marković teško je ranjen, ali je uspeo da se oporavi.

- Dok su okrivljeni na ulici udarali i nožem ubadali oštećenog Stefana Savića, iz kola je izašao oštećeni Stefan Marković koji se tu slučajno zadesio i koji je pokušao da spreči tuču ali je tom prilikom Vasilije Gačević zadao više uboda nožem u predelu nogu i grudnog koša oštećenom Stefanu Markoviću i zadao mu teške telesne povrede - navodi se u saopštenju.

Na telu nesrećnog Stefana prilikom obdukcije primećene su mnogobrojne povrede, ali i brojni ubodi od noža.

(Telegraf.rs - Kurir.rs)

Ne propustiteHronikaOGLASIO SE STEFANOV DEDA ZA KURIR NEKON HAPŠENJA OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO UNUKA! Nisu pri svesti, previše su pod narkoticima - nisu imali motiv da ga ubiju!
stefan-savic.jpg
HronikaKAKO JE UBICA STEFANA SAVIĆA PRELAZIO GRANICE? I uspeo da stigne čak do Španije, da se krije i dve godine ostane ispod radara, a da ga niko ne primeti?!
3823700-4291342857311098390016233174277689093354010ncopy-edit-copy.jpg
HronikaŽAO MI JE ŠTO NISAM NAIŠAO RANIJE, MOŽDA BI STEFAN BIO ŽIV Ispovest heroja s Dorćola koji je pokušao da spase MMA borca: Uhvatio me za jaknu i počeo da me UBADA
ss.jpg
HronikaOVO JE OSUMNJIČENI KOJI JE UHAPŠEN ZBOG UBISTVA STEFANA SAVIĆA! Skoro 2 godine bio van dometa policije, poznanici ranije otkrili šta ga je POVEZIVALO SA ŽRTVOM
ubica.jpg