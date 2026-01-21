Slušaj vest

Vođa Balkanskog kartela Živko Bakić u mladosti je bio perspektivan fudbaler i igrao je u brojnim domaćim klubovima. Kurir je došao u posed fotografije na kojoj se vidi Bakić sa saigračima kako skače po svom treneru Miodragu Gidri Stojanoviću. 

Na fotografiji koju objavljujemo vidi se nasmejani Živko Bakić i jasno je da je u pitanju šala i da su momci vidno raspoloženi i da se smeju sa svojim trenerom. 

aaaa.jpg
Foto: Privatna arhiva

- Kao sedamnaestogodišnjak važio je za izuzetno talentovanog igrača, a u tom periodu trenirao ga je Miodrag Gidra Stojanović, poznati sportski radnik i otac Miloša Stojanovića Tigra - kaže izvor Kurira. 

Intervju u Sportu

U arhivi lista „Sport“ sačuvan je intervju koji je Bakić dao kao tinejdžer, u kojem je otvoreno govorio o svojim ambicijama i zahvalnosti prema treneru Gidri Stojanoviću, kome je pripisivao veliki deo zasluga za svoj tadašnji uspeh.

- Za moju fizičku spremu zaslužen je trener Miodrag Gidra Stojanović. Znam da sam tek na početku ostvarenja velikih fudbalskih želja. Svestan sam da samo ozbiljnim radom mogu ispuniti očekivanja i svoja i ljudi u klubu - rekao je tada Bakić.

Da podsetimo, Bakić je ubijen u petak popodne u šumi u naselju Mala Ivanča kod Sopota. Bakić je ubijen tokom dozvoljene šetnje pošto se nalazio u kućnom pritvoru sa nanogicom. Njemu se, da podsetimo, pred Specijalnim sudom u Beogradu sudilo zbog šverca 324 kilograma kokaina. 

Istraga

- Dosadašnja istraga, navodno, je utvrdila da je napadač pratio metu neko vreme, moguće čak i od trenutka kada je Živko Bakić odlukom suda iz klasičnog pritvora u kom je bio zbog šverca kokaina, prebačen u kućni pritvor sa nanogicom. Sumnja se da je opservacija žrtve trajala mesecima i da je tako napadač pribavio infromaciju da Bakić svakog dana u 14 časova napušta kuću i odlazi u jednočasovnu šetnju oko jezera Trešnja - kaže naš sagovornik i dodaje:

Mesto na kome je ubijen Živko Bakić Foto: Petar Aleksić

- Plaćeni ubica koji je od, za sada nepoznatog nalogodavca, dobio instrukcije za egzekuciju, navodno, nije mogao da je izvrši s obzirom da je Bakić pretežno išao u šetnju sa prijateljima, za koje neki kažu i da su mu bili lično obezbeđenje. Međutim, kobnog dana, u petak, bivši fudbaler i vođa balkanskog kartela je išao sam da prošeta - podseća izvor. 

Ne propustiteHronikaNOVI DETALJI IZ ISTRAGE UBISTVA VOĐE BALKANSKOG KARTELA: Telo ubijenog Bakića pronašli momci koji su sa njim svakog dana išli u šetnju, evo šta su rekli! (foto)
Živko Bakić Kokain ubistvo
HronikaNIKAD GA NISMO VIDELI SAMOG, UVEK JE ŠETAO SA KRUPNIM MOMCIMA! Komšije otkrile navike ubijenog vođe Balkanskog kartela: Iz medija saznali da mu se sudi
Živko Bakić Kokain ubistvo
HronikaEGZEKUTOR TAČNO ZNAO NJEGOVE NAVIKE, ČEKAO GA ISPRED KUĆE! Nove informacije o ubistvu Živka Bakića u Sopotu: "Teško da je ovo mogao jedan čovek..." (FOTO)
Živko Bakić
HronikaOD PERSPEKTIVNOG FUDBALERA DO VOĐE KRIMINALNE GRUPE! Kako je hapšen Živko Bakić koji je svirepo ubijen u Sopotu: Smrt u porodici mu PROMENILA život preko noći!
Bakic.jpg