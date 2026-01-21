Slušaj vest

Vođa Balkanskog kartela Živko Bakić u mladosti je bio perspektivan fudbaler i igrao je u brojnim domaćim klubovima. Kurir je došao u posed fotografije na kojoj se vidi Bakić sa saigračima kako skače po svom treneru Miodragu Gidri Stojanoviću.

Na fotografiji koju objavljujemo vidi se nasmejani Živko Bakić i jasno je da je u pitanju šala i da su momci vidno raspoloženi i da se smeju sa svojim trenerom.

Foto: Privatna arhiva

- Kao sedamnaestogodišnjak važio je za izuzetno talentovanog igrača, a u tom periodu trenirao ga je Miodrag Gidra Stojanović, poznati sportski radnik i otac Miloša Stojanovića Tigra - kaže izvor Kurira.

Intervju u Sportu

U arhivi lista „Sport“ sačuvan je intervju koji je Bakić dao kao tinejdžer, u kojem je otvoreno govorio o svojim ambicijama i zahvalnosti prema treneru Gidri Stojanoviću, kome je pripisivao veliki deo zasluga za svoj tadašnji uspeh.

- Za moju fizičku spremu zaslužen je trener Miodrag Gidra Stojanović. Znam da sam tek na početku ostvarenja velikih fudbalskih želja. Svestan sam da samo ozbiljnim radom mogu ispuniti očekivanja i svoja i ljudi u klubu - rekao je tada Bakić.

Da podsetimo, Bakić je ubijen u petak popodne u šumi u naselju Mala Ivanča kod Sopota. Bakić je ubijen tokom dozvoljene šetnje pošto se nalazio u kućnom pritvoru sa nanogicom. Njemu se, da podsetimo, pred Specijalnim sudom u Beogradu sudilo zbog šverca 324 kilograma kokaina.

Istraga

- Dosadašnja istraga, navodno, je utvrdila da je napadač pratio metu neko vreme, moguće čak i od trenutka kada je Živko Bakić odlukom suda iz klasičnog pritvora u kom je bio zbog šverca kokaina, prebačen u kućni pritvor sa nanogicom. Sumnja se da je opservacija žrtve trajala mesecima i da je tako napadač pribavio infromaciju da Bakić svakog dana u 14 časova napušta kuću i odlazi u jednočasovnu šetnju oko jezera Trešnja - kaže naš sagovornik i dodaje:

Mesto na kome je ubijen Živko Bakić Foto: Petar Aleksić