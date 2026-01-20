Slušaj vest

Na pomenutom video-snimku koje su snimile nadzorne kamere iz Dunavske ulice u Beogradu, u noći između 24. i 25. februara 2024. godine može se videti kako se dvojica napadača zverski iživljavaju nad žrtvom. Stefan Savić je nakon kraće svađe sa osumnjičenima izašao iz lokala u kom su bili, počeo da beži, ali su ga oni sustigli i počeli zverski da ubadaju nožem. Savić je zadobio 19 uboda u telo, a nadzorne kamere snimile su kako osumnjičeni udaraju i šutiraju nesrećnog Savića koji nepomično leži na trotoaru ispred jedne firme.

Snimak zverskog ubistva MMA borca Stefana Savića na Dorćolu Izvor: Nadzorna kamera

Takođe, na pomenutom snimku može se videti i kako osumnjičeni ubadaju nožem Savića dok leži. Tokom brutalnog iživljavanja nad žrtvom u pomoć Saviću prilazi mladić koji je slučajno prolazio Dunavskom ulicom. Mladić Stefan Marković koji nije ni poznavao žrtvu hrabro je pokušao da se suprotstavi nasilnicima, ali je i on napadnut i uboden nožem u predelu stomaka. Sada uhapšeni Vasilije Gačević i odbegli Marko Daničić su nakon zverskog čina pobegli.

19 uboda nožem

- Stefan Savić ostao je da leži u lokvi krvi na trotoaru, a kasnije su lekari Hitne pomoći pokušali da ga reanimiraju, ali nažalost, i pored svih napora nisu uspeli. Savić je poglašen mrtvim i telo je po nalogu dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu poslato na obdukciju koja je utvrdila da je imao 19 uboda nožem po celom telu - podseća naš sagovornik i dodaje:

Marko Daničić i Vasilije Gačević Foto: MUP Srbije

- Mladić koji je pokušao da pomogne Stefana uspeo je onako povređen i krvav da sedne u svoj automobil i odveze se do Terazija gde mu je prvo ukazana medicinska pomoć. Nakon toga, sanitetom je prevezen u Urgentni centar u Beogradu. Daljom istragom rasvetljeno je da je mladić povrede zadobio pokušavajući da pomogne MMA borcu koji je od zadobijenih povreda preminuo nakon napada.

Ubijeni Stefan Savić Foto: Instagram