POGLEDAJTE UZNEMIRUJUĆ SNIMAK UBISTVA MMA BORCA STEFANA SAVIĆA NA DORĆOLU: Jedan od osumnjičenih pao u Španiji, drugi se još skriva! (video)
Vasilije Gačević, jedan od osumnjičenih za teško ubistvo MMA borca Stefana Savića (23) uhapšen je juče u Španiji nakon skoro dve godine bekstva, a video-snimak brutalnog ubistva ledi krv u žilama!
Na pomenutom video-snimku koje su snimile nadzorne kamere iz Dunavske ulice u Beogradu, u noći između 24. i 25. februara 2024. godine može se videti kako se dvojica napadača zverski iživljavaju nad žrtvom. Stefan Savić je nakon kraće svađe sa osumnjičenima izašao iz lokala u kom su bili, počeo da beži, ali su ga oni sustigli i počeli zverski da ubadaju nožem. Savić je zadobio 19 uboda u telo, a nadzorne kamere snimile su kako osumnjičeni udaraju i šutiraju nesrećnog Savića koji nepomično leži na trotoaru ispred jedne firme.
Takođe, na pomenutom snimku može se videti i kako osumnjičeni ubadaju nožem Savića dok leži. Tokom brutalnog iživljavanja nad žrtvom u pomoć Saviću prilazi mladić koji je slučajno prolazio Dunavskom ulicom. Mladić Stefan Marković koji nije ni poznavao žrtvu hrabro je pokušao da se suprotstavi nasilnicima, ali je i on napadnut i uboden nožem u predelu stomaka. Sada uhapšeni Vasilije Gačević i odbegli Marko Daničić su nakon zverskog čina pobegli.
19 uboda nožem
- Stefan Savić ostao je da leži u lokvi krvi na trotoaru, a kasnije su lekari Hitne pomoći pokušali da ga reanimiraju, ali nažalost, i pored svih napora nisu uspeli. Savić je poglašen mrtvim i telo je po nalogu dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu poslato na obdukciju koja je utvrdila da je imao 19 uboda nožem po celom telu - podseća naš sagovornik i dodaje:
- Mladić koji je pokušao da pomogne Stefana uspeo je onako povređen i krvav da sedne u svoj automobil i odveze se do Terazija gde mu je prvo ukazana medicinska pomoć. Nakon toga, sanitetom je prevezen u Urgentni centar u Beogradu. Daljom istragom rasvetljeno je da je mladić povrede zadobio pokušavajući da pomogne MMA borcu koji je od zadobijenih povreda preminuo nakon napada.
Ubijeni Stefan Savić je, podsetimo, bio jedan od talentovanijih MMA boraca, a oni koji su ga poznavali kažu da je pred njim bila sjajna karijera. Krajem 2023. je došao do najvećeg uspeha, osvojio je bronzanu medalju na svetskom šampionatu u amaterskom MMA, koji se održao u Tirani. Savić je tri meseca pre ubistva gostovao u jednom podkastu i ispričao da je ovim sportom počeo da se bavi sa 14 godina.