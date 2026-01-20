Slušaj vest

Jedan od vođa balkanskog kartela, koji je ubijen u petak u blizini svoje kuće u Sopotu, Živko Bakić (43), kako otkriva izvor Kurira, bio je visoko pozicioniran u podzemlju i održavao je kontakte sa vođom kavačkog klana Radojem Zvicerom, kao i jednim od najvećih svetskih narko-bosova Zoranom Jakšićem, koji je prošle godine preminuo pod misterioznim okolnostima u zatvoru u Peruu.

- Iako javnost malo zna o Živku Bakiću, iako je bivši fudbaler koji je ušao u kriminal, u podzemlju je on dobro poznat i važio je za visokopozicioniranog pripadnika balkaskog kartela. Navodno, bio je blizak saradnik odbeglog Radoja Zvicera, redovne kontakte je održavao sa Jakšićem čak i posle Jakšićevog hapšenja u Peruu, a u prilog tome da je bio "na toj strani" ide i činjenica da su se čituljama od njega oprostili Veljko Belivuk i Marko Miljković - kaže izvor Kurira.

1/6 Vidi galeriju Mesto na kome je ubijen Živko Bakić Foto: Petar Aleksić

Inače, i Zvicer je u Crnoj Gori osuđen zbog šverca kokainakoji je zaplenjen balkanskom kartelu, a njegovo ime pominje se i u optužnici protiv ogranka kom se sudi u Specijalnom sudu u Beogradu.

- Zapravo reč je o jednoj krimialnoj grupi, ali se vođi kavačkog klana sudilo u Crnoj Gori, dok se istoj grupi sudi i u Beogradu. Kao jedan od vođa pominjan je i Zoran Jakšić, kog su prema presretnutoj Skaj komunikaciji među sobom oslovljavali sa "ćelavi" i "visoki". Inače, Jakšić je navodno imao ključnu ulogu u jednoj od najvećih kriminalnih grupa koja iz Južne Amerike švercuje kokain u Evropu, zbog direktnih kontakata koje je imao sa proizvođačima kokaina u Kolumbiji. Poznat je i kao čovek sa 1.000 lica jer je u trenutku hapšenja u Južnoj Americi kod sebe imao desetine lažnih identiteta - objašnjava sagovornik Kurira.

Bakić bio "prva ruka" za kokain iz Kolumbije Ubijeni Živko Bakić, prema optužnici po kojoj mu se sudilo pred Specijalnim sudom u Beogradu, na Skaj aplikaciji koristio je nadimke Bolivar, Kinder Kid, Asakatasuna, Bratko i Dabar. Na teret mu je stavljeno da je u toku 2020. i 2021. održavao kontakt sa osobama Tigar, Tom Ford, Bitls, Englez, Magelan vezano za organizaciju transporta velikih količina kokaina prekookeanskim brodovima iz Južne Amerike u Evropu, Afriku, Australiju i Hong Kong. Imao je, kako se navodi, uogu organizatora transporta, finansijera i koordinatora između osoba koje su nabavljale kokaina, vršile utovar, posade broda i osoba za istovar.

Kokain dobijao po kilogramu kao "prva ruka" a prodavao po daleko višim cenama i tako zgrnuo bogastvo.

Prema njegovim rečima, presretnute Skaj poruke svedoče o direktnom kontaktu koji su imali Jakšić iz zatvora u Peruu i Bakić.

- Ćelavi Jakšić dao mi kontakt od jakog Kolumbijca u Ekvadoru, njegovog druga. Hoće da pošalje na Maersk za Atinu, da ne bi slao za Hrvatsku zbog kontrole, a ni u Italiju. A i još dva tri kontakta - napisao je u jednoj od presretnutih poruka iz jula 2020. navodno Bakić saradniku.

Sa saradnicima je navodno preko Skaja komentarisao i vesti koje su objavljene u medijima, da je Jakšić finansirao kopanje tunela iz zatvora, iz kog je nameravao da pobegne.

Zvicer i Jakšić Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Bakić je kao vođa ogranka ovog kartela bio uhapšen u septembru 2023. ali je prethodne godine odlukom Apelacionog suda iz "običnog" prebačen u kućni pritvor s nanogicom, pošto mu se sudilo za šverc 324 kilograma kokaina koji je 2021. zaplenjen u Solunu.

Kobnog dana, prema prvim rezultatima istrage, Živko Bakić je izašao u redovnu dozvoljenu šetnju kada su ga ubice sačekale i na nekoliko stotina metara od njegove kuće, ispalile hice u njega. Kako se sumnja, egzekutori su ga danima pratili i tačno znali njegove navike.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da su Bakića napala najmanje dva izvršioca.

- Prikupljeni su snimci sa okolnih objekata i drugi materijalni tragovi. Istraga je u toku, i jedan od pravaca prema do sada prikupljenim dokazima je da je bivši fudbaler i vođa balkanskog kartela ubijen u ratu klanova - kaže izvror Kurira.

Krvavi rat škaljarskog i kavačkog klana, podsetimo, počeo je 2014. zbog nestanka 200 kilograma kokaina iz jednog stana u Valensiji, i u krvavim obračunima koji su tada počeli, ubijeno je najmanje 70 ljudi.

Operativne informacije ukazuju i da je najverovatnije namamljen da sam dođe na mesto na kom je i ubijen.

- Svedoci su otkrili da je Bakić šetao svakodnevno, ali da ga gotovo nikada nisu videli samog, odnosno da je uvek bio u društvu nekoliko krupnih momaka. Inače, još jedan važan detalj ukazuje da je sve bilo dobro isplanirano i osmišljeno, odnosno da je najverovatnije namamljem u klopku, a to je činjenica da pored njegovog tela nije pronađen kriptovani telefon, koji je navodno uvek nosio sa sobom. Za sada se ne isključuje mogućnost da su ga ubice ponele sa sobom, kako policija ne bi ušla u trag osobama s kojima je bio u kontaktu - dodaje naš sagovornik.

Jakšić, Bakić i Momčilović Foto: Max Acronym/Shutterstock, Screenshot, Privatna arhiva, Kurir

Podsetimo, i jedan od njegovih najbližih saradanika Saša Momčilović, kom se sudilo u Srbiji u odsustvu jer je bio u bekstvu, ubijen je prošle godine u Španiji.

- I Bakić je neko vreme proveo u zatvoru u Španiji, gde je kako se sumnja, stekao ozbiljne konakte iz kriminalnog miljea, s kojima se povezao i nastavio da "radi" - dodaje sagovornik Kurira.

Istragu ubistva, tokom koje bi trebalo da budu otkriveni naručioci i izvršioci zločina vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.