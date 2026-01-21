Slušaj vest

Vasilije Gačević (25), osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića na Dorćolu u Beogradu, posle dve godine skrivanja uhapšen je po srpskoj poternici u Španiji, a kako Kurir saznaje, lisice su mu stavljene u Barseloni, gradu koji je poslednjih godina postao prava meka za srpske kriminalce.

Podsetimo, MMA borac i reprezentativac Srbije, Stefan Savić izboden je na Dorćolu, u noći između 24. i 25. februara 2024. godine, kada su dvojica osumnjičenih nasrnuli na njega i izboli ga nožem čak 19 puta. Marko Daničić i sada uhapšeni Vasilije Gačević osumnjičeni su za ubistvo Stefana Savića u Dunavskoj ulici na Dorćolu u Beogradu.

Gačević i Daničić Foto: MUP Srbije

Kako smo ranije pisali, osumnjičeni Gačević i Daničić su odmah nakon zločina pobegli u jedan stan u Beogradu, gde su se navodno presvukli, uzeli stvari i dali se u beg.

- Odmah je postalo jasno da su oni napustili Srbiju. Sumnalo se da su preko Kosova otišli u Albaniju i onda dalje... Gotovo je nemoguće da nisu imali lažna dokumenta kod sebe - kaže naš izvor i dodaje:

- Gačević je na kraju uhapšen u Barseloni, gradu u kome je srpsko podzemlje postalo veoma jako i moćno. Postoje indicije da je on nakon bekstva u Španiju, tamo lako stupio u kontakt sa našim ljudima i tako uspevao da ovoliko dugo bude ispod radara, jer su mu pružili utočište i krili ga. Nije isključeno ni da se drugi osumnjičeni za ubistvo Savića krije u istom gradu - kaže izvor i dodaje da je španska policija posebno fokusirana na pripadnike kriminalnih grupa sa Balkana.

- Očigledno je da je ova zemlja meka za naše mafijaše. To je odavno tako, ali u poslednjih nekoliko godina primetan je porast krivičnih dela koji se vezuje za naše ljude. Takođe, primetan je i porast pucnjava i ubistava koji se dovode u vezu sa ratom klanova, tako da tamošnja policija ima fokus na mafiju sa naših prostora, koja je stvorila jaku "zajednicu" u podzemlju - objašnjavaju izvori.

Inače, Gačeviću je u Španiji određen ekstradicioni pritvor i otpočeta je procedura za njegovo izručenje Srbiji.

- Međutim, njegovo izručenje neće biti tako brzo. To je procedura koja traje oko tri meseca otprilike. Dok se dostavi sva dokumentacija i ispoštuju sve procedure - objašnjava nam sagovornik.

Izvor podseća i da je utočište u ovom španskom gradu pronašlo mnogo mafijaša i begunaca iz Srbije, ali i iz zemalja regiona. Svakako jedna od najkrupnijih zverki, koja se krila u Barselonu, jeste Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara. On je uhapšen sa pomagačem baš u Barseloni.

Klanovi

- Vušović je uhapšen oktobra 2024. godine u Barseloni i to dok je bio sa svojom nevenčanom suprugom, koja je takođe tada bila privedena. Ubrzo posle nejga tamo je uhapšen i Nikola Filipović , njegov blizak saradnik, koji je pratkično vršio kontranadzor, vodio računa da menjaju izgled, identitete i da ih policija ne primeti - podseća izvor i dodaje da se Vušović krio u Španiji od srspkog pravosuđa, a za njim su poternice bile raspisane i od strane drugih zemalja.

Foto: MMA SAVEZ SRBIJE



Naš sagovornik podseća i da se u Barseloni praktično nastavio rat naših klanova, te da su česte žrtve likvidacija u ovom gradu državljani Srbije i Crne Gore.

- U samo poslednjih godinu i po dana ubijen je Cetinjanin Filip Knežević, inače pripadnik kavačkog klana, pa je samo nekoliko nedelja nakon toga ranjen Pink Panter Predrag Vujošević. Poslednja likvidacija dogodila se pre mesec dana kada je na ulicama Barselone likvidiran izvesni M.M. iz Crne Gore, koji se dovodi u vetu sa škaljarskim klanom - priča izvor.

Oglasio se ministar

O hapšenju Gačevića sinoć se oglasio potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i rekao da je Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, obaveštena od strane Interpola Madrid, da je u Kraljevini Španiji lišen slobode V.G., na osnovu naše međunarodne poternice, raspisane od Interpola Beograd, radi krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu i teško ubistvo u pokušaju.

Ivica Dačić Foto: Kurir Televizija

- Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za međunarodnu operativnu policijsku saradnju je od strane Interpola Madrid obaveštena da je lišen slobode u Kraljevini Španiji V.G. (25), na osnovu naše međunarodne poternice, raspisane od Interpola Beograd, radi krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu i teško ubistvo u pokušaju. Dana 25.02.2024. godine, M.D. i V.G. došli su do ugostiteljskog objekta ,, Dorćoleta" i nakon verbalne rasprave sa oštećenim Stefanom Savićem, V.G. je izvukao nož i tada je Stefan Savić počeo da beži, ali su ga sustigli i zadali mu više udaraca rukama i nogama u predelu glave i tela da bi mu zatim V.G. zadao više uboda nožem po telu i nogama usled kojih je oštećeni Stefan Savić preminuo - saopštio je ministar Dačić