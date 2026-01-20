Slušaj vest

Viši sud u Novom Pazaru doneo je prvostepenu presudu protiv Ahmedina P. (60) iz Tutina kojom se osuđuje na 14 godina zatvora zbog ubistva Esme Tiganj (64), a njena rođaka za Kurir kaže da je porodica pokojne žene nezadovoljna odlukom suda!

- Naše Esme nema, pa nema, i nijedna presuda ne može da nam je vrati, ali smatramo da je 14 godina jako malo za tako monstruozan zločin! Čovek je sve isplanirao, proganjao je i pratio. Ciljano je ubio, a zatim sakrio njeno telo - kaže nam u potresnoj ispovesti rođaka ubijene Esme.

Ubijena Esma Tiganj Foto: RINA

- Ahmedin je, da kažemo, jedno vreme bio u nekoj vrsti veze sa našom Esmom, ali je ona ubrzo shvatila da on nije za nju, kao i da je posesivan i navalentan. Iako nisu bili u kontaktu jedno vreme, on se uvek motao oko nje. Malo-pomalo nekako su opet počeli da se druže, ali, kako sam čula, samo da bi na neki način prestao da je prati i opseda. Nažalost, ni to nije urodilo plodom, s obzirom na to da je na kraju ubio verovatno nakon što ga je opet odbila - kaže rođaka.

Danima zabrinuti

Kako objašnjava naša sagovornica, sada okrivljeni Ahmedin je bio toliko drzak da je bio u kontaktu sa njenom ćerkom iz Francuske dok smo mislili da je Esma nestala i dok smo tragali za njom.

- Esma je bila veoma odgovorna i dobra žena, svaki njen korak se znao. Nikada nije imala neke nepromišljenje poteze, pa je tako njen nestanak sve nas začudio i jako smo se uplašili. Tražili smo je, čula sam se i sa njenom ćerkom koja godinama živi u inostranstvu. Nije nam to ličilo na nju, pa smo svi znali da se nešto desilo - kaže nam ona i objašnjava:

1/7 Vidi galeriju Pronađeno telo Esme Tiganj kod Tutina Foto: Emir Ličina

- Jedan komšija mi je dok je trajala potraga za njom rekao da je Ahmedin sigurno umešan u to, ali da ne zna kako. Na kraju se to ispostavilo kao tačno. Ubio je, a onda je njeno telo ostavio kraj puta u žbunju. Prekrio je lišćem da je niko ne bi našao. Imao je i saučesnika, nekog rođaka koji mu je pomagao u bekstvu, dok nije uhapšen.

Prema njenim rečima, motiv ovog ubistva je opsednutost žrtvom koja je odbila da bude u ljubavnoj vezi sa sada okrivljenim.