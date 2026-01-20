Slušaj vest

U "Krušiku" u Valjevu danas je u prepodnevnim satima, u pogonu za izradu pirotehničkih elemenata, došlo do samozapaljenja smeše, a jedan radnik zadobio je lakše površinske opekotine po šakama i crvenilo po licu.

U saopštenju te kompanije navedeno je da je radnik u svesnom stanju odmah službenim vozilom "Krušika" prevezen u Urgentni centar Valjevo.

Nakon pregleda u Urgentnom centru, on je pušten na kućno lečenje.

Kurir.rs/Blic

