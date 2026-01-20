Slušaj vest

Gust dim bio je vidljiv iz više delova grada, što je izazvalo uznemirenje među građanima i zaposlenima u okolnim objektima.

Na teren su odmah izašle ekipe Vatrogasno-spasilačke jedinice, koje su brzom intervencijom požar stavile pod kontrolu. Policija je obezbedila šire područje oko objekta, dok je saobraćaj u Prvomajskoj ulici privremeno obustavljen radi bezbednosti građana, javlja Sandžak danas.

Požar u zgradi Mešihata u Novom Pazaru

Prema prvim informacijama s lica mesta, u trenutku izbijanja požara u zgradi se nalazio manji broj osoba koje su na vreme evakuisane. Nema informacija o povređenima, dok se obim materijalne štete još utvrđuje.