Gust dim bio je vidljiv iz više delova grada, što je izazvalo uznemirenje među građanima i zaposlenima u okolnim objektima.

Na teren su odmah izašle ekipe Vatrogasno-spasilačke jedinice, koje su brzom intervencijom požar stavile pod kontrolu. Policija je obezbedila šire područje oko objekta, dok je saobraćaj u Prvomajskoj ulici privremeno obustavljen radi bezbednosti građana, javlja Sandžak danas.

Požar u zgradi Mešihata u Novom Pazaru Foto: Facebook printscreen/Sandžak danas, Printscreen/Sandžak Danas

Prema prvim informacijama s lica mesta, u trenutku izbijanja požara u zgradi se nalazio manji broj osoba koje su na vreme evakuisane. Nema informacija o povređenima, dok se obim materijalne štete još utvrđuje.

Uzrok požara za sada nije poznat i biće utvrđen nakon završetka uviđaja koji će obaviti nadležne službe. Očekuje se i zvanično saopštenje predstavnika Mešihata i nadležnih institucija. 

Kurir.rs/Sandžak danas

