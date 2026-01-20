Slušaj vest

Advokat Denis Kurtović, pravni zastupnik porodice ubijenog MMA borca Stefana Savića, otkrio je za Kurir kako je uhapšen Vasilije Gačević juče u Španiji, inače jedan od osumnjičenih za teško ubistvo u Beogradu.

Podsetimo, Srbija je za Gačevićem raspisala Interpolovu poternicu, na osnovu koje je i uhapšen.

Pao zbog telefona!

- Vasilije Gačević, jedan od osumnjičenih za ubistvo Stefana Savića uhapšen je juče u Španiji. Ono što za sada mogu da otkrijem jeste da je osumnjičeni lociran putem presretnutih telefonskih poziva. Takoreći, SIM kartice i telefoni koje je koristio su ga odale i na taj način je pao u ruke policiji - kaže nam advokat Kurtović i dodaje:

- Uhapšeni Vasilije Gačević sada će neko vreme porvesti u španskom pritvoru, a potom će uslediti ekstradicija Srbiji. Ovo je prvi i veliki pomak u istrazi koja će na kraju utvrditi sve detalje i činjenice ovog teškog zločina.

Izvor Kurira pojašnjava, da nije neobično da begunci "padnu" upravo zbog kontakata koje ostvaruju sa članovima svoje porodice ili sa bliskim prijateljima.

- Moguće je da se Gačević posle dve godine bekstva opustio i da je ostvario kontakt sa bliskim osobama. Upravo ta greška ga je koštala slobode - objašnjava izvor.

Pa da podsetimo, u noći između 24. i 25. februara 2024. godine u Dunavskoj ulici na Dorćolu u Beogradu došlo je do stravičnog ubistva MMA borca Stefana Savića. Naime, dvojica osumnjičenih Vasilije Gačević i Marko Daničić koji se i dalje nalazi u bekstvu, nakon svađe sa Savićem jurili su ga ulicom, a zatim zverski 19. puta izboli nožem. Kada je Savić pao na trotoar ispred jedne firme nasilnicu su, kako se i moglo videti na snimcima sa nadzorne kamere, nastavili da ga šutiraju rukama i nogama, kao i da ga ubadaju nožem.

U jednom trenutku kolima je tom ulicom prošao i mladić Stefan M. koji se zaustavio i pokušao da pomogne MMA borcu koji je nepomično ležao na trotoaru u lokvi krvi. Nasilnici su tada i njemu nožem naneli povrede, a nakon toga su pobegli u nepoznatom pravcu. Stefan M. onako ranjen i krvav seo je u svoj automobil i uspeo da se doveze do Terazija, gde su mu lekari Hitne pomoći pružili pomoć. Sanitetom Hitne pomoći prevezen je u Urgentni centar u Beograd, a druga ekipa lekara Hitne pomoći na Dorćolu samo je mogla da konstatuju smrt Stefana Savića.

- Nakon uviđaja utvrđeno je da su se osumnjičene ubice nakon izvršenja krivičnog dela presvukle u jednom štek-stanu i da su nakon toga pobegle - podseća sagovornik i dodaje da se od tada osumnjičeni Gačević i Daničić nalaze na međunarodnoj Interpol poternici Srbije.