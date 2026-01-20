Slušaj vest

Advokat Denis Kurtović, pravni zastupnik porodice ubijenog MMA borca Stefana Savića, otkrio je za Kurir kako je uhapšen Vasilije Gačević juče u Španiji, inače jedan od osumnjičenih za teško ubistvo u Beogradu.

Podsetimo, Srbija je za Gačevićem raspisala Interpolovu poternicu, na osnovu koje je i uhapšen.

Pao zbog telefona!

- Vasilije Gačević, jedan od osumnjičenih za ubistvo Stefana Savića uhapšen je juče u Španiji. Ono što za sada mogu da otkrijem jeste da je osumnjičeni lociran putem presretnutih telefonskih poziva. Takoreći, SIM kartice i telefoni koje je koristio su ga odale i na taj način je pao u ruke policiji - kaže nam advokat Kurtović i dodaje:

img20240325wa0010.jpg
Advokat Denis Kurtović i otac Stefana Savića, Nenad Foto: Zorana Jevtić

- Uhapšeni Vasilije Gačević sada će neko vreme porvesti u španskom pritvoru, a potom će uslediti ekstradicija Srbiji. Ovo je prvi i veliki pomak u istrazi koja će na kraju utvrditi sve detalje i činjenice ovog teškog zločina. 

Izvor Kurira pojašnjava, da nije neobično da begunci "padnu" upravo zbog kontakata koje ostvaruju sa članovima svoje porodice ili sa bliskim prijateljima.

- Moguće je da se Gačević posle dve godine bekstva opustio i da je ostvario kontakt sa bliskim osobama. Upravo ta greška ga je koštala slobode - objašnjava izvor.

Pa da podsetimo, u noći između 24. i 25. februara 2024. godine u Dunavskoj ulici na Dorćolu u Beogradu došlo je do stravičnog ubistva MMA borca Stefana Savića. Naime, dvojica osumnjičenih Vasilije Gačević i Marko Daničić koji se i dalje nalazi u bekstvu, nakon svađe sa Savićem jurili su ga ulicom, a zatim zverski 19. puta izboli nožem. Kada je Savić pao na trotoar ispred jedne firme nasilnicu su, kako se i moglo videti na snimcima sa nadzorne kamere, nastavili da ga šutiraju rukama i nogama, kao i da ga ubadaju nožem. 

ubice.jpg
Vasilije Gačević i Marko Daničić Foto: MUP Srbije, Printscreen

U jednom trenutku kolima je tom ulicom prošao i mladić Stefan M. koji se zaustavio i pokušao da pomogne MMA borcu koji je nepomično ležao na trotoaru u lokvi krvi. Nasilnici su tada i njemu nožem naneli povrede, a nakon toga su pobegli u nepoznatom pravcu. Stefan M. onako ranjen i krvav seo je u svoj automobil i uspeo da se doveze do Terazija, gde su mu lekari Hitne pomoći pružili pomoć. Sanitetom Hitne pomoći prevezen je u Urgentni centar u Beograd, a druga ekipa lekara Hitne pomoći na Dorćolu samo je mogla da konstatuju smrt Stefana Savića. 

2121.jpg
Nasilnici Daničić i Gačević Foto: MUP Srbije

- Nakon uviđaja utvrđeno je da su se osumnjičene ubice nakon izvršenja krivičnog dela presvukle u jednom štek-stanu i da su nakon toga pobegle - podseća sagovornik i dodaje da se od tada osumnjičeni Gačević i Daničić nalaze na međunarodnoj Interpol poternici Srbije. 

Vasilije Gačević juče je lišen slobode i on se nalazi u španskom pritvoru, a za osumnjičenim Markom Daničićem se i dalje intezivno traga. 

Ne propustiteHronika"KONAČNO SE DESILO POSLE 2 GODINE! UHAPŠEN JE, OBAVESTIO NAS JE INSPEKTOR" Oglasila se majka brutalno ubijenog MMA borca Stefana Savića!
1949805 copy.jpg
HronikaOGLASIO SE STEFANOV DEDA ZA KURIR NEKON HAPŠENJA OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO UNUKA! Nisu pri svesti, previše su pod narkoticima - nisu imali motiv da ga ubiju!
stefan-savic.jpg
HronikaKAKO JE UBICA STEFANA SAVIĆA PRELAZIO GRANICE? I uspeo da stigne čak do Španije, da se krije i dve godine ostane ispod radara, a da ga niko ne primeti?!
3823700-4291342857311098390016233174277689093354010ncopy-edit-copy.jpg
HronikaŽAO MI JE ŠTO NISAM NAIŠAO RANIJE, MOŽDA BI STEFAN BIO ŽIV Ispovest heroja s Dorćola koji je pokušao da spase MMA borca: Uhvatio me za jaknu i počeo da me UBADA
ss.jpg