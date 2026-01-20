Slušaj vest

Telo nepoznatog muškarca pronađeno je u ranim jutarnjim satima u blizini novosadskog sajma i dečjeg igrališta.

Kako se nezvanično saznaje, telo starijeg čoveka pronađeno je na klupi, a primetili su ga prolaznici koji su odmah pozvali ekipu Hitne pomoći. Lekari su po dolasku na lice mesta samo mogli da konstatuju smrt, dok na telu nisu uočeni tragovi nasilne smrti.

Pripadnici policije izašli su na lice mesta i obavili uviđaj, a telo je poslato u Institut za sudsku medicinu na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, kao i njegov identitet.

- Lekari Hitne pomoći zatekli su starijeg muškarca na klupi u blizini dečjeg parka bez znakova života. Na telu nisu uočeni tragovi nasilja i sumnja se na prirodnu smrt, ali će obdukcija to utvrditi - izjavio je izvor.

Kako se nezvanično saznaje, kod nesrećnog čoveka nisu pronađena dokumenta, a policija radi na utvrđivanju njegovog identiteta.