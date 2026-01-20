Hronika
TOKOM NOĆI OBILI GARAŽU ŽELEZNICE SRBIJE, POKRALI SVE IZ NJE Policija rasvetlila tešku krađu u Vranju: Uhapšena trojica muškaraca! Evo šta su sve odneli
Slušaj vest
Policija u Vranju rasvetlila je krivično delo teška krađa i podnela Osnovnom javnom tužilaštvu u ovom gradu krivičnu prijavu.
Krivična prijava podneta je protiv J.Š. (34), M.M.(41) i G.I.(21), svi iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo.
Sumnja se da su oni, u toku noći 13. januara ove godine, u Vranju, obili garažu Infrastrukture železnice Srbije i iz nje ukrali bakarnu užad i opremu.
Reaguj
Komentariši