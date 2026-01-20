Slušaj vest

Ispitivanje svedoka saradika Srđana Lalića, koje je za danas bilo planirano u postupku protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, njihovih supruga, Bojane Belivuk i Tanje Miljković, kao i Belivukove tašte, koji se vodi pred Specijalnim sudom u Beogradu zbog sumnje da su prali novac zarađen od kriminala, odloženo je zbog požara koji je juče izbio u prostorijama suda u Ustaničkoj ulici.

Iz Višeg suda u Beogradu danas je saopšteno da se sva suđenja koja su bila zakazana za danas i sutra u zgradi Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, odlažu.

Podsetimo, osim bračnih parova Belivuk i Miljković optužnicom za pranje para obuhvaćeni su i Filip Ivanovski i njegova suprug Marija. Njima se sudi zbog sumnje da su novac zarađen od kriminala ubacivali u legalne tokove tako što su kupovali kuće, stanove, luksuzno ih opremali, kupovali automobile i parking mesta.

Lalić, bivši pripadnik kriminalnog klana koji je zajedno sa vođama i ostalih pripadnicima uhapšen 4. februara 2021, podsetimo, u međuvremenu je priznao svoje učešće, ali i učešće drugih saradnika u najtežim zločinima u zamenu za blažu kaznu i sklopio sporazum o svedočenju sa tužilaštvom. On je o optužbama za pranje novca iskaz dao i tokom istrage. Tada je, podsetimo, pomenuo i vođu kavačkog klana Radoja Zvicera, tvrdeći da je on naručivao i plaćao likvidacije Belivuku i Miljkoviću.

- Imali su prorfit od ubistava. Ubistva je plaćao Zvicer i to uglavnom u kokainu. Likvidacije su rađene ovde i na nekim drugim lokacijama. To je funkcionisalo tako što na primer Zvicer pošalje 40 kilograma kokaina, koji Belivuk i Miljković treba da plate, a onda izvrše neku likvidaicju i Zvicer ih ispalti sa pet kilograma kokaina, koji ne moraju da plate - ispričao je Lalić ranije u tužilaštvu na koji način su Belivuk i Miljković zarađivali novac. Takođe je tvrdio i da su kokain koji su nabavljali od Zvicera, preprodvali i tako takođe zarađivali veliki novac.

Govovoreći o kriminalnoj grupi Lalić je rekao da su se "kriminalne aktivnosti radile na dnevnom nivou".

- Kriminalno delovanje bilo je kao zaposlenje, odnosno kao zanat - izjavio je svedok saradnik, koji je u ovom postupku otkrio i da zna da su "sve nekretnin u kompleksu u Ulii Živka Davidovića na Zvezdari kupljenje preko Zvicera".

Podsetimo, kako je Kurir ranije pisao, stanove u luksuznom kompleksu imali su brojni pripadnici krimialnog klana kojima se sudi u drugom postupku za sedam ubistava..

- Zvicer se angažovao da obezbedi te nekretnine po subvencionisanoj ceni i na rate. To sam čuo od Belivuka i Miljkovića, ali i od Zvicera koji mi je rekao da njeogov prijatelj može da mu pomogne oko toga. Da li su ti stanovi suštinski u vlasništvu Zvicera, pa je taj prijatelj paravan, to nisam siguran - izjavio je navodno Lalić.

Podsetimo, Bojana i Veljko Belivuk tokom suđenja su negirali krivicu tvrdeći da je kuća koju su gradili na Zvezdari vlasništvo njene majke, koja je štedela novac. Tvrdili su da su da je njihov novac za stan i automobile zarađen jer nisu trošili "na splavove i noćne klubove" .

- Nije tačno, Belivuk je kuću gradio novcem od kriminala - rekao je ranije svedok saradik, tvrdeći da se Belivuk s njim konsultovao oko postavljanja najsavremenijeg video nadzora na kuću, ali da nisu stigli da ga postave jer su uhapšeni.

Kada je reč o stanu Tanje i Marka Miljkovića, za koji su oni tvrdili da su ga kupili novcem koji su dobili kao poklon za svadbu, Lalić je izjavio da zna da je Miljković stan kupio od Zvicera na rate, i da ga nije isplatio do kraja.

- Jedini novac koji ste vi imali i mogli da imate je iz kriminalnih aktivnosti, od droge, ubistava i iznuda. Belivuk je fiktivno bio prijavljen u nekoj firmi u Loznici, ali nikada nije otišao na to radno mesto, niti je mogao da ide sa obezbeđenjem i blindiranim autom. Da bi ta "blinda" otišla do Loznice, potrošila bi pola njegove plate - rekao je tokom svedočenja u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal u postupku za pranje novca Srđan Lalić, aludirajući na to da je Belivuk izjavio da je bio zaposlen u podrumu pića i da je mesečno zarađivao 60.000 dinara.