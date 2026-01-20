Slušaj vest

Nepoznati napadač aktivirao je eksploziv koji je prethodno postavio pod automobil i pre četri godine razneo Jasminka Šahovića, navodnog pripadnika škaljarskog klana, nakon što je izašao iz kuće u Podgorici.

Ubistvo se, podsetimo, dogodilo 17. januara 2022. godine nakon što je Šahović izašao iz kuće, seo u kola, izašao na magistralni put iz uličice u kojoj je živeo sa porodicom dok ga je, kako se sumnja, egzekutor nadgledao i putem telefona aktivirao bombu koja je bila ispod njegovog sedišta. Nakon jake detonacije Šahović je odleteo u vazduh, a delovi automobila bili su svuda po putu.

Mesto zločina Foto: Kurir

- Ubica, kao ni nalogodavac još uvek nisu identifikovani i uhapšeni. Četri godine čekamo da otkrijemo ko je ubio Jasminka, kao i koji je motiv ovog zločina. Nadamo se da ćemo dočekati da saznamo istinu - rekli su za Kurir iz porodice Šahović.

Kako je Kurir ranije pisao, poslednji trag istrage pokazao je da postoje indicije da je u likvidaciji Jasminka Šahovića učestvovala, za sada, nepoznata osoba ženskog pola.

Ubijeni Jasminko Šahović Foto: Privatna Arhiva

- Sumnja se da je napadač neko vreme pratio Šahovića i da je znao njegovo svakodnevno kretanje. Takođe, postoji mogućnost da je dan pre ubistva egzekutor došao do njihove porodične kuće i stavio eksplozivnu napravu pod vozačevo sedište i čekao trenutak kada će žrtva sesti opet u kola - podseća izvor i dodaje da je Šahović kobnog dana bio sam u vozilu.

- Kobnog jutra ubica je ispratio da je Šahović napustio dom sam, a kada je vozilom izašao iz sporedne ulice na glavnu, napadač je aktivirao bombu koja je eksplodirala.Šahovićevo telo od siline detonacije izletelo je kroz šoferšajbnu, a nakon eksplozije ulicom su odjekivali meci koje je aktivirala eksplozija, jer je ubijeni kod sebe imao pištolj - podseća izvor.

Uvišaj nakon ubistva trajao satima na magistralnom putu Foto: Kurir

Opušak cigarete

Nakon detonacije, napadač je pobegao u nepoznatom pravcu i za njim crnogorski istražitelji i dalje tragaju. Jedini trag koji imaju istražitelji jeste sa mesta zločina gde je pronađen DNK koji bi trebalo da bude trag koji vodi do ubice.

- Na mestu likvidacije nađen je opušak od cigarete bele boje. Detaljnom analizom utvrđeno je da se na opušku nalazi biološki materijal osobe ženskog pola, što istražitelje navodi na zaključak da je, još uvek, neidetifikovana žena umešana u zločin, a njena uloga se još utvrđuje - podseća naš izvor.