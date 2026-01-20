U optužnici protiv okrivljenih turskih i crnogorskih državljanana, tužilaštvo u Istanbulu je navelo da je ubistvo Vukotića nastavak obračuna zavađenih klanova iz Crne Gore. Ističe se da su članovi organizacije, u kojoj je bio značajan broj turskih državljana, po upustvu Radoja Zvicera radili na lociranju Vukotića, te da su uspeli da otkriju da boravi u Istanbulu.

U optužnici je navedeno da je nakon nekog vremena mafijaška grupa u Turskoj imala za cilj da organizuje napad na Vukotića koristeći moć i resurse koje su imali na raspolaganju, te su u tom pravcu kontaktirali i kriminalnu organizaciju koju je predvodio Binali Čamgoz.

Podsetimo, sukob nekada jedinstvenog klana počeo je 2014. godine kada je iz stana u Valensiji nestao tovar od 200 kilograma kokaina. U ratu je do sada ubijeno više od 70 osoba sa obe strane.