Ono što je pre dva dana počelo kao rutinska kontrola u Borči, pretvorilo se u nezapamćenu dramu i demonstraciju neverovatnog kukavičluka.

Maloletni vozač (17) naleteo je na službeno lice vozilom, a potom, bežeći od potere, uradio ono najgore - pobegao iz automobila i ostavio bespomoćno dete na milost i nemilost sudbini!

Detalji incidenta koji se dogodio u nedelju, 18. januara, oko 14 časova, i dalje šokiraju javnost. Glavni akter, tinejdžer (17), nalazio se za volanom "fijat stila" kada je policijska patrola pokušala da ga zaustavi.

U trenutku kada su mu policajci prilazili, mladić je, umesto da ugasi motor, naglo dao gas i krenuo unazad, silovito udarivši u policijsko vozilo. Tim činom započela je opasna potera ulicama Borče. Bežeći od zakona, D. J. je ugrožavao sve učesnike u saobraćaju, ne pokazujući nameru da stane.

Ostavili dete i pobegli pešice

Nakon nekoliko kilometara mahnite vožnje, vozač je zaustavio automobil. On i njegova saputnica (16) su brzinom munje iskočili iz kola i dali se u beg pešice kroz naselje.

Šok za pripadnike policije usledio je kada su otvorili vrata napuštenog "fijata". Na zadnjem sedištu zatekli su dete, koje su ovi neodgovorni mladi ljudi ostavili samo kako bi pokušali da izbegnu hapšenje.

Lisice na rukama

Efikasnom akcijom policije, begunci nisu stigli daleko. I bahati vozač i njegova saputnica su ubrzo locirani, uhapšeni i privedeni u službene prostorije.

Istraga o ovom slučaju je u toku, a protiv vinovnika će biti podnete odgovarajuće krivične i prekršajne prijave.