Danas je došlo do saobraćajne nesreće kod Beočina prilikom čega je jedno vozilo sletelo u kanal. 

Naime, kako se vidi na fotografijama Instagram stranice "192_rs" na automobilima je pričinjena veća materijalna šteta!

Trenutno stanje učesnika nije poznato, kao ni uzrok nesreće. 

Uviđajem će biti poznato više detalja, dok se na ovom mestu stvaraju zastoji. 

Kurir.rs

