Tridesetčetvorogodišnji državljanin Srbije teško je povređen u porodičnom incidentu koji se dogodio u stanu u Inzbruku, kada ga je, nakon verbalnog i fizičkog sukoba, njegova devojka (30), austrijska državljanka, napala kuhinjskim nožem.

Prema pisanju austrijskih medija, incident se dogodio nakon što je eskalirala svađa između partnera. Tokom sukoba, žena je posegnula za nožem i povredila muškarca, nakon čega je on hitno prevezen u bolnicu.

U trenutku napada muškarac je bio na telefonu sa svojim rođakom, koji je čuo njegove vriske i shvatio da se dešava ozbiljan incident. Rođak je odmah prekinuo poziv i alarmirao hitne službe i policiju, koje su brzo reagovale i stigle na lice mesta.

Povređeni muškarac je zbrinut u Univerzitetskoj bolnici u Insbruku, gde je ispitan. Lekari su rekli da nema povreda vitalnih organa, a nakon pregleda je pušten na kućno lečenje.

Istraga je utvrdila da je pre napada došlo do fizičkog obračuna, tokom kojeg je žena takođe zadobila lakše povrede. Kao rezultat toga, protiv muškarca je podneta krivična prijava za nasilje u porodici.

S druge strane, žena je uhapšena i privedena nadležnom tužiocu u petak, koji joj je odredio pritvor zbog sumnje na pokušaj ubistva.

Tokom ispitivanja, izjavila je da je ranije više puta prijavljivala svog partnera za nasilje, što je sada predmet dodatne istrage.

Austrijske vlasti nastavljaju rad na ovom slučaju kako bi utvrdile sve okolnosti i odgovornost oba aktera.