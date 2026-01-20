Slušaj vest

Na uglu Glavne i Ulice cara Dušana u Zemunu automobil je udario u zgradu, a vozač je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar. 

Nesreća se dogodila nešto posle ponoći kada je automobil, iz još neutvrđenih razloga, izleteo iz krivine i uleteo u zgradu, probivši zidOd siline udara vozilo je preletelo zaštitne stubove i prednjim delom se zakucalo u zid zgrade, koji je znatno oštećen.

Na mestu nesreće ostala je veća količina šuta, cigle, betona i delova reklama. Na terenu su i radnici koji pokušavaju da saniraju štetu u jednom od lokala u zgradi.

Screenshot 2026-01-20 190701.png
Foto: Screenshot RTS

Screenshot 2026-01-20 190710.png
Foto: Screenshot RTS

Kako su naveli, na snimcima nadzornih kamera vidi se da je automobil bukvalno uleteo u objekat nakon što je izgubio kontrolu u krivini. U nesreći je je teško povređen pedesetogodišnji muškarac, koji je prevezen u Urgentni centar, u takozvanu crvenu zonu. Iz Hitne pomoći potvrđeno je da je reč o teškim telesnim povredama.

Nadležni apeluju na vozače da budu posebno oprezni, s obzirom na klizave kolovoze i pojačan saobraćaj, kao i na činjenicu da su u toku pojačane kontrole saobraćajne policije.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteHronikaAUTOM ULETEO U ZGRADU U ZEMUNU, ZADNJI DEO VOZILA VIRI IZ ZIDA?! Vozač hitno prebačen na reanimaciju
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
BeogradSAOBRAĆAJKA, EVAKUACIJA ZBOG POŽARA... Burna noć u Beogradu, pune ruke posla za lekare Hitne
IMG_20251119_234655.jpg
HronikaOPTUŽEN VOZAČA AUTOBUSA, IZAZVAO NESREĆU U KOJOJ JE POGINULA TINEJDŽERKA: Prošao kroz crveno i pregazio maloletnicu, preti mu do 15 godina zatvora!
vozač.jpg
Hronika(UZNEMIRUJUĆE!) DRAMATIČNA SAOBRAĆAJKA U ZEMUNU! Automobil se prevrće, mladić ostaje zaglavljen, a onda PRILAZE PROLAZNICI: Pogledajte hrabru akciju spasavanja!
1000052954.jpg