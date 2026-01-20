Slušaj vest

Na uglu Glavne i Ulice cara Dušana u Zemunu automobil je udario u zgradu, a vozač je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar.

Nesreća se dogodila nešto posle ponoći kada je automobil, iz još neutvrđenih razloga, izleteo iz krivine i uleteo u zgradu, probivši zid. Od siline udara vozilo je preletelo zaštitne stubove i prednjim delom se zakucalo u zid zgrade, koji je znatno oštećen.

Na mestu nesreće ostala je veća količina šuta, cigle, betona i delova reklama. Na terenu su i radnici koji pokušavaju da saniraju štetu u jednom od lokala u zgradi.

Foto: Screenshot RTS

Foto: Screenshot RTS

Kako su naveli, na snimcima nadzornih kamera vidi se da je automobil bukvalno uleteo u objekat nakon što je izgubio kontrolu u krivini. U nesreći je je teško povređen pedesetogodišnji muškarac, koji je prevezen u Urgentni centar, u takozvanu crvenu zonu. Iz Hitne pomoći potvrđeno je da je reč o teškim telesnim povredama.

Nadležni apeluju na vozače da budu posebno oprezni, s obzirom na klizave kolovoze i pojačan saobraćaj, kao i na činjenicu da su u toku pojačane kontrole saobraćajne policije.