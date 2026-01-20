Slušaj vest

Veliki požar koji je danas izbio na objektu Islamske zajednice u Novom Pazaru je lokalizovan, i ono što je najvažnije nema žrtava. Javnosti se nakon ovog nemilog događaja obratio i efendija Rašad Plojović.

- Zahvaljujući veoma brzoj reakciji uposlenika Islamske za jednice, a potom i naših džematlija aktivista koji su bili u okruženju, kao i dolasku vatrogasne službe, ali i organa policije i svih drugih nadležnih, situacija je stavljena pod kontrolu. Mnogo hvala svima njima - kazao je za RINU Plojović.

Ugašen požar na objektu Islamske zajednice u Novom Pazaru

Ističe da je požar zahvatio deo zgrade. Reč je pre svega o kuhinji koja se nalazi u prizemlju, delu restorana Medrese, na koji se požar preneo, ali nije značajno zahvatio veći deo objekta. Ono što je najvažnije, osim materijalne štete, nije bilo drugih većih posledica. Nije bilo ljudskih žrtava, niti povređenih lica.

- Za to dugujemo veliku zahvalnost svima koji su učestvovali u lokalizaciji i gašenju požara, a posebno pripadnicima vatrogasne službe i policije koji su izašli na teren. Zahvaljujem se i našim građanima koji su, verujem, imali razumevanja za zastoje u saobraćaju koji su nastali u dve ključne ulice, u Prvomajskoj ulici i u ulici pored Gradskog parka, koje su među glavnim ulicama u ovom gradu i koje okružuju upravnu zgradu Mešihata - ističe efendija.

On dodaje da nema razloga za brigu vernika i da je situacija pod kontrolom.

- Na neki način želimo da umirimo sve naše vernike i džematlije da nije bilo velikih posledica, da smo uspeli da lokalizujemo požar i da ćemo u narednim danima, odnosno u ovim trenucima, satima i minutima, utvrditi o kojoj vrsti i kolikoj materijalnoj šteti se radi - poručuje efendija Plojović.