U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Rečica kod Žitorađe, povređen je pešak.

On je, kako nam je potvrdio direktor Doma zdravlja Žitorađa Aleksandar Stanković zadobio povrede glave i noge, pa je sanitetoom prebačen u Opštu bolnicu Porkuplje na dalju dijagnostiku.

Reč je o D.D. (29) iz ovog sela kojeg je udarilo večeras oko 19 časova taksi vozilo.

Gotovo u isto vreme dogodila se i saoobraćajna nezgoda u selu Đakus u istoj opštini, ali je na sreću sve prošlo sa materijalnom štetom, bez povređenih.

Kurir.rs

