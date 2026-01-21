Povređeni je prebačen u Opštu bolnicu Pirot na dalju dijagnostiku, dok je druga nesreća u Đakusu prošla bez povređenih
Oboren pešak
PEŠAK TEŠKO POVREĐEN U SUDARU! Saobraćajna nesreća kod Žitorađa
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Rečica kod Žitorađe, povređen je pešak.
On je, kako nam je potvrdio direktor Doma zdravlja Žitorađa Aleksandar Stanković zadobio povrede glave i noge, pa je sanitetoom prebačen u Opštu bolnicu Porkuplje na dalju dijagnostiku.
Reč je o D.D. (29) iz ovog sela kojeg je udarilo večeras oko 19 časova taksi vozilo.
Gotovo u isto vreme dogodila se i saoobraćajna nezgoda u selu Đakus u istoj opštini, ali je na sreću sve prošlo sa materijalnom štetom, bez povređenih.
