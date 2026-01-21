RAZBOJNIK VITLAO NOŽEM, RADNICA GA OVAKO NATERALA U BEG: U radnji na Čukarici desila se prava drama
Zahvaljujući prisebnosti i hrabrosti radnice, napadač je pobegao praznih šaka.
Naime, prava drama odigrala se juče u jednoj trgovinskoj radnji na opštini Čukarica, kada je za sada neidentifikovani muškarac upao u objekat i uz pretnju hladnim oružjem zahtevao sav novac iz kase.
Pokušao da je ubode, ona izbegla sečivo
Prema saznanjima, razbojnik je bio izuzetno agresivan. Kako bi zastrašio radnicu i primorao je da mu preda pazar, u jednom trenutku je zamahnuo nožem u nameri da je ubode. Srećom, žena je pokazala neverovatne reflekse i uspela da izbegne direktan udarac sečivom.
Vrisak koji je oterao napadača
Iako suočena sa naoružanim napadačem, radnica je ostala dosledna u tome da mu ne preda novac. Umesto da popusti pod pritiskom, počela je glasno da vrišti i doziva pomoć.
Neočekivana reakcija i strah da će neko od prolaznika ili komšija uleteti u radnju potpuno su zbunili razbojnika. On je, u panici, odustao od pljačke i pobegao iz objekta "glavom bez obzira".
Snimile ga kamere
Celu nemilu scenu zabeležile su nadzorne kamere unutar prodavnice. Na snimcima se jasno vidi trenutak napada, kao i maskirano lice razbojnika koji je pokušao da sakrije identitet. Policija je preuzela materijal i intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku počinioca.
Na sreću, hrabra radnica u ovom incidentu nije povređena, ali je pretrpela veliki šok.
Kurir.rd/Telegraf