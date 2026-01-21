Slušaj vest

Zahvaljujući prisebnosti i hrabrosti radnice, napadač je pobegao praznih šaka.

Naime, prava drama odigrala se juče u jednoj trgovinskoj radnji na opštini Čukarica, kada je za sada neidentifikovani muškarac upao u objekat i uz pretnju hladnim oružjem zahtevao sav novac iz kase.

Pokušao da je ubode, ona izbegla sečivo

Prema saznanjima, razbojnik je bio izuzetno agresivan. Kako bi zastrašio radnicu i primorao je da mu preda pazar, u jednom trenutku je zamahnuo nožem u nameri da je ubode. Srećom, žena je pokazala neverovatne reflekse i uspela da izbegne direktan udarac sečivom.

Vrisak koji je oterao napadača

Iako suočena sa naoružanim napadačem, radnica je ostala dosledna u tome da mu ne preda novac. Umesto da popusti pod pritiskom, počela je glasno da vrišti i doziva pomoć.

Neočekivana reakcija i strah da će neko od prolaznika ili komšija uleteti u radnju potpuno su zbunili razbojnika. On je, u panici, odustao od pljačke i pobegao iz objekta "glavom bez obzira".

Snimile ga kamere

Celu nemilu scenu zabeležile su nadzorne kamere unutar prodavnice. Na snimcima se jasno vidi trenutak napada, kao i maskirano lice razbojnika koji je pokušao da sakrije identitet. Policija je preuzela materijal i intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku počinioca.

Na sreću, hrabra radnica u ovom incidentu nije povređena, ali je pretrpela veliki šok.