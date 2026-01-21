Slušaj vest

U novosadskom Osnovnom sudu počelo je suđenje tridesetpetogodišnjem M. O, zbog sumnje da je 7. avgusta 2024. godine na novosadskoj Oficirskoj plaži neprimereno dodirivao petnaestogodišnjeg dečaka.

Igor Jurić, predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu govorio je o ovoj temi.

- Dugo se čekalo jer je verovatno tužilaštvo prikupljalo dokaze, to je nešto što zna da odugovlači proces. Imali smo i neposrednog svedoka u ovom slučaju. Ključan iskaz je i iskaz žrtve. Maloletna lica moraju vrlo često i da daju forenzičke intervjue, sa stručnim licima, koji zapravo daju ocenu da li je tačno ono tšo dete govori. To je vrlo kompleksan proces, ali ukoliko su ljudi stručni, onda taj iskaz može biti vrlo valjan.

Jurić kaže da je za delo nedozvoljene polne radne zaprećena kazna do 3 godine zatvora:

- Ono što su otežavajuće okolnosti, jeste činjenica da je oštećen maloletnik, da se sve dogodilo na javnom mestu a to može da da utiče na sud da donese i strožiju kaznu.

Hrabrost dečaka

Da podesetimo, po saznanjima, petnaestogodišnjak je tog dana biciklom otišao na Oficirac kako bi prošetao po plaži. Prilikom polaska kući, kada je došao do mesta gde mu je bio bicikl, prišao mu je nepoznati muškarac koji se predstavio, odnosno rekao je maloletniku svoje ime i pitao da li ima pet minuta vremena da razgovaraju. Petnaestogodišnjak mu je na to odgovrio da nema, da ga ne poznaje i da ide kući. Međutim, osumnjičeni je ponovio da hoće da priča sa njim i, kako se sumnja, počeo da ga dodiruje po zadnjici i polnom organu. Maloletnik je uspeo da pobegne i čim je došao kući odmah je sve ispričao ocu.

- Ovakav slučaj je klasično vrbovanje u javnom prostoru. Takvi slučaji često ostaju neprijavljeni usled straha. Ovaj dečak je pokazao izuzetnu hrabrost, zato što je sve ispričao ocu a otac je dobro postupio. Dečak je prepoznao opasnost, postavio je granicu i rekao da nema vremena i da ide kući, te je odmah potražio pomoć. Takođe, pohvaio bi svest građana koji se našao u blizini i krenuo da prati osumnjičenog.

Prema nezvaničnim informacijama, postoji svedok nemilog događaja, koji je pozvao dečakovog oca i rekao mu da je video šta se dogodilo i da će muškarca koji je dodirivao njegovog sina pratiti do dolaska policije.

Policijska patrola je ubrzo na Keju pronašla osumnjičenog, legitimisala ga i privela. M. O. je, prema našima saznanjima, potvrdio policajcima da je bio na Oficircu, ali je negirao da je nekoga dodirivao.

