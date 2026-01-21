UGUŠIO ŽENU I TELO SPAKOVAO U ZAMRZIVAČ, A POSTOJI ŠANSA DA IZBEGNE MAKSIMALNU KAZNU: Tužilaštvo otkrilo jezive detalje zločina kod Leskovca!
Više javno tužilaštvo u Leskovcu naložilo je psihijatrijsko veštačenje Dalibora Demirovića (43) iz sela Pečenjevce, osumnjičenog da je 2. novembra 2025. godine brutalno ubio nevenčanu suprugu Katarinu Gligorijević (36), a potom njeno telo sakrio u zamrzivaču porodične kuće!
Istraga je u punom jeku, a kako se saznaje, saslušan je veliki broj svedoka, dok se očekuje nalaz psihijatara koji bi mogao da bude presudan za dalji tok postupka protiv Demirovića.
- Istraga protiv Dalibora Demirovića je u toku. Doneta je naredba za psihijatrijsko veštačenje osumnjičenog, ali nalaz još nije dostavljen tužilaštvu - kaže izvor i dodaje da je u istrazi veći broj svedoka saslušan, ali da je saslušanje preostalih zakazano za 26. januar.
Ukoliko veštaci utvrde da je Demirović u trenutku zločina bio uračunljiv i da je telo ubijene sakrio kako bi kupio vreme za bekstvo, to bi mu značajno otežalo položaj i otvorilo put ka maksimalnoj kazni za teško ubistvo.
S druge strane, ukoliko se pokaže da nije bio uračunljiv, slučaj bi mogao da dobije potpuno drugačiji epilog, umesto zatvora, osumnjičeni bi mogao da završi na obaveznom psihijatrijskom lečenju.
Video noge žene, pa pobegao!
Policija je u njegovu kuću došla po Denisovom pozivu koji je prijavio da je čuo buku i svađu. Telo žene zatečeno je u zamrzivaču, a Dalibora nije bilo kod kuće.
Tek nakon detaljnog pretresa sprata kuće, policija je došla do jezivog otkrića.
- Demirović je telo ubijene žene sakrio u zamrzivač i prekrio ga kesama sa zamrznutom hranom. Tek prilikom detaljnog pretresa, forenzičari su ispod hrane pronašli telo Katarine Gligorijević, bez odeće - kaže izvor Kurira.
Kako se saznaje, obdukcija je pokazala da je Dalibor nesrećnu ženu najpre brutalno pretukao, a zatim je ugušio.
- Na njenom telu uočene su brojne povrede nanete pesnicama, ima ih oko četrdesetak. Uzrok smrti je gušenje, na njenom vratu uočeni su tragovi koji ukazuju da je Dalibor stezao oko vrata dok nije preminula - navode izvori upoznati sa ovim slučajem.
Kako dodaje saogovornik, ako se dokaže da je sve to radio svesno, to jasno ukazuje na umišljaj. Ako se pak utvrdi da je postupao usled psihičkog poremećaja, nalaz veštaka bi mogao da mu spasi glavu od maksimalne kazne.
3 dana bio u bekstvu
On je, inače, uhapšen tri dana nakon što je zločin otkriven.
- Dalibor je uhapšen tri dana nakon što je počinio ubistvo. Policija je od tog momenta dežurala u selu kod kuće gde se dogodio zločin, s obzirom na to da je njegova porodica bila u strahu da će se vratiti i počiniti veće zlo - kaže izvor Kurira i podseća:
- Osumnjičeni se nakon bekstva nije vraćao u kuću, ali se sve vreme skrivao u okolini, policija ga je i pronašla nedaleko od mesta zločina i odmah su mu stavljene lisice na ruke. Nijednog momenta se nije opirao, a kod sebe nije imao nikakvo oružje niti išta.